Un uomo ruba accidentalmente una Tesla: “Era uguale alla mia e si è sbloccata da sola” Si è accorto di essere sull’auto sbagliata solo quando è arrivato uno strano messaggio sul suo smarthphone. Non è la prima volta che un veicolo dell’azienda crea problemi.

A cura di Elisabetta Rosso

Rajesh Randev sta correndo, è in ritardo e deve andare a prendere sua figlia a scuola, sale su una Tesla Model 3 e comincia a guidare per le strade di Vancouver. Dopo qualche chilometro nota qualcosa di strano, una crepa sul parabrezza, non c’era prima, così chiama sua moglie per chiedere se fosse successo qualcosa, ma anche lei non sa nulla della crepa. Poi abbassa la mano per prendere il suo caricabatterie, non è al solito posto, strano, anche questo. Parcheggia la macchina, si volta, guarda le ruote: sono diverse. In quel momento sul suo smartphone compare un messaggio “Rajesh stai guidando una Tesla?‘". Sì, ma non la sua.

Sembra l’incipit di un racconto di Dino Buzzati e invece è un fatto successo in Canada. C’erano due Telsa dello stesso modello parcheggiate una di fianco all’altra, Radev ha solo scelto quella sbagliata. Ma come ha fatto ad aprirla se non era la sua? Al momento rimane un mistero dato che Tesla non ha ancora rilasciato dichiarazioni. L’app della chiave sullo smartphone permette di sbloccare le auto e iniziare a guidarle quando si è nelle vicinanze. Ma, essendo collegata all’auto di ciascun proprietario, non dovrebbe aprire l’auto sbagliata.

Lo scambio di Tesla

"Sono rimasto sorpreso perché sono stato in grado di guidare l'auto di qualcun altro, per errore, per un'ora e mezza mentre la sua macchina era nelle mie mani", ha spiegato Rajesh Randev a Global News. Ha poi aggiunto che le auto erano uguali e che appena si è avvicinato la Tesla si è aperta da sola, "a quanto pare ho trovato qualche problema tecnico". Ha capito essere sulla macchina sbagliata solo dopo lo strano messaggio che gli è arrivato: “Rajesh stai guidando una Tesla?'".

A inviare l’sms è stato Mahmood, l’altro proprietario della Tesla che si è accorto dello scambio di auto. Ha recuperato il numero di Randev su uno dei documenti nel cofanetto della Model 3, anche Mahmood è quindi riuscito ad aprire un’auto che non era sua. I due uomini poi si sono messi d’accordo per incontrarsi e restituirsi le rispettive Tesla, senza sporgere denuncia.

I problemi dell'azienda di Elon Musk

Non è la prima volta che le auto di Tesla creano problemi. Sempre in Canada una meteorologa 23 dicembre ha pubblicato un video su Twitter in cui prova ad aprire la sua Tesla ghiacciata, ma visto il design delle sue portiere non riesce nemmeno a trovare la maniglia. Le auto firmate da Elon Musk infatti hanno un sistema a scomparsa. Per far apparire la maniglia dalla portiera bisogna spingere un pulsante e poi tirare la leva che viene fuori. Non solo, il grande problema di Tesla sono gli incidenti, il 5 novembre una Model T fuori controllo ha sfrecciato lungo le strade della provincia meridionale del Guangdong investendo un ciclista, e travolgendo un camioncino.

A maggio 2021 una Tesla si è schiantata ai 160 km/h a causa di un malfunzionamento dei freni. Lo stesso anno un video delle telecamere di sorveglianza ha mostrato un’auto dell’azienda che si schianta contro il retro di un camion in movimento. Nel distretto di Qingpu vicino Shanghai, invece, un’auto dell’azienda ha accelerato da sola facendo finire il veicolo dentro un fiume. Solo nel 2020 in Cina si sono registrati 10 incidenti di Tesla in cui i veicoli sono risultati fuori controllo.