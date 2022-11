Una Tesla perde il controllo e investe tutti: ci sono due morti (e le cause non sono chiare) L’azienda californiana con la Cina ha una storia difficile, Tesla ha negato la responsabilità dell’incidente e ha detto che aiuterà la polizia nelle indagini.

A cura di Elisabetta Rosso

Tesla collaborerà con la polizia cinese per indagare su un incidente che ha coinvolto la sua Model Y. Il 5 novembre infatti sembra che l’auto a causa di un guasto ai freni abbia perso il controllo uccidendo una liceale e un motociclista. Non sarebbe la prima volta per la casa automobilistica. Ci sono già stati in passato diversi richiami in Cina che segnalavano problemi tecnici e malfunzionamenti delle auto Telsa.

La dinamica dell'incidente in cui è coinvolta Tesla

Il 5 novembre Jumu News ha pubblicato un video su Twitter. Un’auto fuori controllo ha sfrecciato lungo le strade della provincia meridionale del Guangdong. È una Model Y che guida ad altissima velocità, sbanda, investe un ciclista, travolge un camioncino e infine si schianta contro un edificio lungo la strada. Le due vittime sono un motociclista e una liceale investiti in pieno dall'auto fuori controllo, sembra che l’incidente abbia ferito anche altre tre persone.

A guidare la Model Y era un uomo di 55 anni. La famiglia dell’autista ha spiegato alla polizia le dinamiche dell’incidente, secondo la testimonianza mentre stava parcheggiando davanti al negozio di famiglia ha riscontrato un problema ai freni. Nel video si vede la Tesla rallentare e accostare a bordo strada per poi rimettersi immediatamente sulla carreggiata accelerando improvvisamente. Secondo il rapporto della polizia l'auto avrebbe percorso circa 2 chilometri raggiungendo i 200 km/h. Gli esperti hanno dichiarato che il conducente non era sotto l'effetto di alcol o droghe.

Tesla ha risposto che dai video di sorveglianza però non appare la luce dei freni accesa. Spiega anche che i dati dell’auto mostrano l’assenza di pressione sul pedale del freno durante l’accelerazione. Le informazioni di back-end segnalano infatti che il pedale dell'acceleratore del veicolo è stato premuto al 100%, e il conducente non ha mai azionato i freni.

“La polizia sta attualmente cercando un’agenzia di valutazione di terze parti per determinare la verità dietro questo incidente e forniremo attivamente tutta l’assistenza necessaria”, ha detto Tesla a Reuters.

Tesla ha già affrontato reclami in Cina

È una lunga guerra quella tra Cina e Tesla. Il Paese è il secondo mercato del brand californiano, che ha già dovuto ritirare alcune auto in Cina per guasti ai freni. Non solo, l’anno scorso una cliente insoddisfatta si è arrampicata sul tettuccio di una Tela esposta al salone dell'auto di Shanghai per protestare contro i malfunzionamenti dei freni prodotti dall’azienda.

L’incidente del 5 novembre nella provincia meridionale del Guangdong è l’ultimo di una lunga serie e tutti seguono una dinamica molto simile. A maggio 2021 una Tesla che viaggiava fuori controllo si è schiantata ai 160 km/h. Anche in questo caso sembra che il problema sia legato al malfunzionamento dei freni. Lo stesso anno un video delle telecamere di sorveglianza mostra un’auto dell’azienda che si schianta contro il retro di un camion in movimento. Nel distretto di Qingpu vicino Shanghai, invece, una Tesla ha accelerato da sola facendo finire il veicolo dentro un fiume.

Nel 2020 in Cina si sono registrati 10 incidenti di Tesla in cui i veicoli sono risultati fuori controllo. E via dicendo. In seguito alle proteste in diverse aree del Paese è stato vietato il transito alle auto Tesla, e molti clienti hanno deciso di installare videocamere che inquadrino i pedali dell’auto per avere la prova, in caso di incidente, del malfunzionamento dei freni.