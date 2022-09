Un tiktoker corregge la Meloni che parla in giapponese: “La frase che ha detto non vuol dire nulla” Ogni giorno Kenta, 273 mila follower, pubblica una pillola di 60 secondi sulla cultura giapponese.

A cura di Valerio Berra

“Così, come i giapponesi. O cho ko”. 24 agosto, Ancona. Giorgia Meloni è sul palco di Fratelli d’Italia per lanciare ufficialmente la campagna elettorale. Qualcuno dal pubblico la saluta. Lei ricambia, sollevando la mano sinistra. Poi la guarda e si chiede: “Che mano è? Famme sta attenta. Che ansia”. Poi scherza sul fatto che pur di evitare il rischio di fare il saluto romano sarebbe disposta a salutare con un inchino secondo la tradizione giapponese. A distanza di due settimane, il tiktoker di origine giapponese Kenta ha deciso di fare un video per spiegare meglio alla leader di Fratelli d’Italia come si saluta a Tokyo.

“Salve onorevole Meloni. Mi chiamo Kenta, sono giapponese e sono ufficialmente residente in Italia. Le faccio i miei complimenti per l’inchino. È proprio perfetto, la sua inclinazione, il timing, la velocità”. Poi però arrivano i dubbi sulla frase scelta per simulare il saluto nipponico: “Mi permetta, non ho ben capito cosa voleva dire facendo l’inchino. Forsa voleva dire ‘Buongiorno’, che in giapponese si dice ‘Konnichiwa’ oppure ‘Buonasera’, quindi ‘Konbanwa’. Un politico del suo calibro comunicherà anche con i politici giapponesi, prima che faccia una figuraccia volevo dirle come si dice buongiorno o buonasera in giapponese”.

Chi è Kenta, il tiktoker delle pillole sul Giappone

39 anni, origini giapponesi, Kenta dal suo profilo TikTok con 273 mila follower pubblica ogni giorno video in cui racconta come funziona la lingua e la cultura giapponese. Di solito non si occupa di politica ma spiega le differenze tra le culture orientali, i nomi dei piatti tipici e tiene aggiornati i suoi follower sulla tenuta delle frontiere del suo Paese, particolarmente chiuso al turismo dopo il Covid. A fine video Kenta ha lanciato anche un invito a Meloni: "Sarei onorato se una sera noi potessimo mangiare insieme un sushi per parlare della cultura giapponese".