Un paio di cose da sapere prima di vedere “Super Mario Bros. Il Film” Citazioni, easter egg e comparse: “Super Mario Bros. Il Film” accoglie una miriade di riferimenti ai videogiochi con protagonista l’idraulico più famoso al mondo, ma non solo. Una scelta che farà felici i fan di Nintendo.

A cura di Valerio Berra

"Super Mario Bros. Il Film" debutta ufficialmente nei cinema. Si tratta di un atteso ritorno nelle sale, considerato il precendete esperimento, oggi divenuto cult ma per i motivi sbagliati. Parliamo del brutto live action del 1993 con Bob Hoskins e John Leguizamo. Questa volta però niente attori in carne e ossa, ma personaggi perfettamente realizzati e animati da Illumination Entertainment (già noti per Minions e Cattivissimo Me). Accanto allo studio di animazione ci sono Universal Pictures e Nintendo, rappresentata da Shigeru Miyamoto, il "papà di Mario", nonché di altre icone Nintendo. Ora che il film è disponibile nei cinema, rivediamo brevemente gli elementi che faranno gioire tutte le persone cresciute a pane e super funghi.

I personaggi di "Super Mario Bros. Il Film"

Al di là di Mario, Peach, Bowser e Luigi, che rappresentano il fulcro del cast, "Super Mario Bros. Il Film" accoglie una miriade di personaggi secondari e easter egg (citazioni e riferimenti) di altre proprietà di Nintendo. Rimanendo nei meandri del mondo di Mario, ritroviamo Yoshi, il dolce dinosauro che dal 1990 accompagna l'idraulico italiano, ma anche Toad, il servitore della principessa Peach, e Donkey Kong. Alcune persone potrebbero storcere il naso nel vedere il gorilla di casa Nintendo inserito tra i personaggi di Mario, ma forse non tutti sanno che il simpatico baffone ha esordito nel 1981 col nome di Jumpman nel primo videogioco dell'azienda di Kyoto, Donkey Kong per l'appunto. Questo ci apre la strada ad altri persoanggi e citazioni: da Cranky a Diddy Kong, fino ad arrivare addirittura a Duck Hunt, il videogioco del 1984 su Nintendo Entertainment System (NES).

Le ambientazioni di Super Mario Bros. Il Film

La cura per l'immaginario legato a Mario è evidente anche nelle ambientazioni (e suoni) che richiamano diversi videogiochi con protagonista l'icona videoludica più celebre al mondo. C'è la New York di Mario Odyssey, il tracciato arcobaleno di Mario Kart, l'arena di combattimento di Super Smash Bros. e il castello galleggiante tratto da Paper Mario. Una quantità davvero piacevole di rimandi che farà contenta le fan e i fan più sfegatati. Ci fermiamo qui, per dare il piacere di scoprire la cura e il rispetto di Illumination nei confronti dell'immaginario Nintendo durante la visione di Super Mario Bros. Il Film. È quindi il caso di dire "Lezza go!", in questo caso con la voce dell'attore Claudio Santamaria, che sostituisce quella di Chris Pratt nella versione originale della pellicola.