ll nuovo trailer del film Super Mario Bros. ci mostra tutto il lato fifone di Luigi È impossibile non provare empatia per Luigi, il più timido e impacciato tra i due fratelli, sebbene dotato di animo buono e altruista. Inizialmente Luigi doveva essere solo una colorazione alternativa per Mario, poi è diventato un personaggio autonomo.

A cura di Lorena Rao

Super Mario sta per tornare. Non su Nintendo Switch, ma al cinema. Il prossimo 5 aprile, l'idraulico italiano più famoso al mondo approderà nelle sale con Super Mario Bros. Il Film, che in occasione del Mar10, la giornata dedicata a Super Mario, è stato mostrato in un nuovo trailer. In solo un minuto è mezzo, il video ribadisce l'attenta fedeltà verso l'universo videoludico di Mario, tra riferimenti a Mario Galaxy, Mario Kart e Donkey Kong, per citarne alcuni. Un vero e proprio tripudio di citazioni, che farà contenti i fan rimasti scottati dal primo film a tema Super Mario, il flop del 1993 con Bob Hoskins e John Leguizamo. Altro merito del trailer è l'aver dato spazio a Luigi e al suo rapporto con Mario. Sebbene la coppia di fratelli sia inseparabile, è innegabile che l'uno non gode della stessa fama dell'altro.

Tutta la storia di Luigi, il compagno più fidato di Mario

Eppure è impossibile non provare empatia per Luigi, il più timido e impacciato tra i due fratelli, sebbene dotato di animo buono e altruista. Un carattere che è emerso nel tempo, videogioco dopo videogioco, che ha permesso a Luigi di acquisire una sua identità ed essere apprezzato dal pubblico di Nintendo. Il che non è scontato, soprattutto considerando che originariamente Luigi era stato ideato da Shigeru Miyamoto come semplice colorazione alternativa a Mario: il verde oggi diventato iconico.

È negli anni 2000 che Luigi ottiene il riscatto nel ruolo di protagonista e co-protagonista, con il lancio di Luigi's Mansion su GameCube e Mario & Luigi su Game Boy Advance. Ed è proprio grazie a questi titoli, tramutatisi poi in serie di successo, che il secondo idraulico più famoso al mondo ha potuto mostrare la sua indole fifona ma adorabile e avere un posto di rilievo nell'immaginario collettivo. Carattere che avrà un suo peso in Super Mario Bros. Il Film: nell'ultimo trailer, Luigi è terrorizzato perché imprigionato nel castello di Bowser. Spetta a Mario trarlo in salvo. "Non ho paura, farei di tutto per mio fratello", dice l'eroe a Peach. Un rapporto fraterno sincero e profondo, in cui la fama conta davvero ben poco.