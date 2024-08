video suggerito

Un italiano è il nuovo campione del mondo di Pokémon: chi è e quanto ha vinto Prima di Luca Ceribelli, l'ultimo italiano a vincere i campionati mondiali Pokémon è stato Arash Ommati. Era il 2013 quando Ommati diventò il primo campione mondiale italiano di Pokémon.

A cura di Elisabetta Rosso

Luca Ceribelli è di Bergamo, ha 21 anni, e ha appena vinto 30.000 dollari. “Non riesco a pensare ad altro che allo schermo che dice che ho vinto e celebrare con i miei amici è stato il momento più importante di tutti”. Ha dichiarato dopo essere sceso dal palco. Ceribelli ha conquistato il titolo di Campione del Mondo di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto alla Pokemon World Championship 2024, dopo una finale complessa contro il giapponese Yuta Ishigaki.

“È difficile descrivere come mi sono preparato, mi sono fidato del lavoro che ho fatto, mi sono allenato e posso assicurarvi che con i miei amici e il loro supporto mi sono sentito come se tutto fosse possibile. Grazie, grazie a tutta la community italiana!”. Prima di Ceribelli, l'ultimo italiano a vincere i campionati mondiali Pokémon è stato Arash Ommati. Era il 2013 quando Ommati partecipò alla finale nella categoria Masters, e si aggiudicò la vittoria diventando il primo campione mondiale italiano di Pokémon.

Quello di Ceribelli potrebbe essere solo l'inizio di una lunga carriera negli esports. “Ora torno a casa a finire la tesi di fisica poi mi prendo un anno di pausa prima della magistrale”, ha detto a Esportmag.

Il team di Ceribelli

“Il mio team nasce come il più offensivo del formato”, ha spiegato a Esportmag. “Miraidon è il pokémon che serve a colpire entrambi gli avversari con Lucibrillio, un attacco che ha l’output offensivo più alto in assoluto. Proprio per l’aumento costante del livelli di potere degli ultimi formati, però, ho dovuto investire ancora di più sulle sinergie difensive. Questo rende la squadra bilanciata piuttosto che concentrata su un aspetto in particolare. Non voglio mettermi in una posizione per cui se sbaglio una giocata sono in una cattiva posizione”.

Ha deciso di schierare Miraidon, Ogerpon Heartflame, Whimsicott, Urshifu Rapid-Strike, Iron Hands e Farigiraf. “Anche il team del mio avversario è bilanciato ma con tanta presenza offensiva grazie alla Distortozona, a Calyrex, a Urshifu e all’assorbisfera di Pelipper che gli permette di avere un grande output in termini di danni. Purtroppo, con Landorus ha la possibilità di essere più veloce persino del mio Miraidon, se non ci fosse stato lui avrei sempre avuto il coltello dalla parte del manico grazie a Invertivolt”.

Come funziona la Pokémon World Championships

I giochi mondiali sono stati introdotti per la prima volta nel 2004 dalla Pokémon Company, la società che tutt'ora detiene la proprietà del franchise Pokémon. Il modello ricalca un po' quello dei Giochi olimpici, e infatti i Campionati Mondiali Pokémon raccolgono i migliori giocatori con diverse specialità di gioco previste dal franchise. Tra queste, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC Pokémon), i videogiochi Pokémon e Pokémon GO. Il torneo principale è quello legato a Scarlatto e Violetto, vinto da Ceribelli. Ogni atleta si presenta con la sua console portatile e sfida gli avversarsi in un testa a testa tra squadre.

È la quarta volta che la capitale delle Hawaii ospita i Championships. Le gare si sono svolte tra venerdì 16 fino a domenica 18 agosto. All'evento sono stati convocati i migliori giocatori che durante l'anno hanno collezionati i punteggi più alti schierando le loro squadre. A fine evento, sono state annunciate le date e le location dei prossimi Campionati Mondiali Pokémon: Anaheim, dal 15 al 17 agosto 2025 e San Francisco, dal 28 al 30 agosto 2026.