Un bug ha mandato in tilt i McDonald's di mezzo mondo: i clienti non riescono più a ordinare Un problema informatico ha mandato fuori servizio gli ordini via app e monitor in diversi punti vendita di McDonald's in Nuova Zelanda, Australia, Regno Unito, Cina, Giappone e altri Paesi. Non si conoscono ancora le cause, ma il problema ha mandato in tilt il personale dei locali colpiti.

È inutile negarlo, la sensazione che si prova quando capisci che non mangerai quello che avevi deciso ore prima è piuttosto snervante. Lo sanno bene le migliaia di clienti dei ristoranti McDonald's di Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Canada e Cina che hanno dovuto rinunciare ai loro ordini per un errore tecnico che sta interessando molti punti vendita della nota catena di fast food.

Come hanno segnalato diversi utenti arrabbiati e "affamati" su X (fu Twitter), sembra che non stiano funzionando più né i monitor da cui ordinare, che si trovano ormai in ogni punto vendita, né gli ordini effettuati tramite l'app. Lo ha confermato anche la stessa multinazionale attraverso i canali social ufficiali dei diversi Paesi in cui si sta verificando il problema tecnico, scusandosi per il disservizio.

Cosa sta succedendo nei ristoranti McDonald's

Da quanto spiegato nei comunicati stampa o nelle note pubblicate sugli account social di McDonald's Australia, McDonald's Nuova Zelanda e McDonald's Giappone si sarebbe verificato un errore tecnico non meglio spiegato che sta rendendo impossibile elaborare gli ordini inviati online tramite app o dai monitor dei punti vendita. L'anomalia non ha colpito tutti i punti vendita, ma un numero consistente: in molti punti vendita i responsabili hanno invitato i clienti a ordinare e pagare esclusivamente al banco.

Un cliente di un ristorante di Sidney ha raccontato a 9News che i dipendenti hanno chiesto ai clienti di ordinare solo al banco, altrimenti non avrebbero mai ricevuto il loro ordine. McDonald's Australia ha spiegato in una nota ufficiale di essere a conoscenza della presenza di "un'interruzione tecnologica" in diversi punti vendita del Paese, rassicurando di star lavorando "per risolvere questo problema il prima possibile".

Problemi in diversi Paesi del mondo

Problemi simili si stanno verificando anche in Nuova Zelanda, Giappone e a Taiwan. Un portavoce di un ristorante della Nuova Zelanda ha detto – come riporta il giornale Nz Herald – che a causa di un "problema informatico" non è possibile elaborare gli ordini. Anche McDonald's Giappone su X ha parlato di un "guasto al sistema". "Ci scusiamo per ogni inconveniente che questo potrebbe causare e vi chiediamo cortesemente di spettare fino a quando il servizio sarà attivo di nuovo", prosegue il post.

McDonald's Hong Kong si è aggiunto al coro di scuse con un messaggio su Facebook: "Le ordinazioni mobili e i chioschi per gli ordini fai da te non stanno funzionando a causa di un errore nel sistema informatico". In diversi ristoranti della catena a Taiwan invece il servizio di ordine via app o telefono è stato direttamente sospeso, mentre in Cina l'hashtag "McDonald's crashed" è finito in tendenza sul social cinese Weibo.