Tutta la storia dei Muyun Brothers, i tre fratelli cinesi che cantano con la chitarra su TikTok I meme di TikTok esplodono e si eclissano nell’arco di qualche settimana. Questa volta sembra il turno dei Muyun Brothers, tre fratelli che vivono nei territori rurali a Sud della Cina. Le loro canzoni sono già arrivate a milioni di visualizzazioni.

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell’arco di due settimane il loro meme è diventato uno dei più virali di tutta TikTok Italia. Sono in tre. Compaiono all’improvviso nel nostro feed. Cominciano a suonare con la loro chitarra classica e cantano una canzone dalle note folk ma dal testo di una lingua orientale. Loro sono i Muyun Brothers e sono tre fratelli di etnia Yi, una delle minoranze etniche riconosciute dal governo di Pechino.

L’etnia Yi conta nove milioni di persone. Si trovano soprattutto nel Sud della Cina, in particolare nei territori più montuosi. I Muyun Brothers cantano le loro canzoni in location all’aperto, soprattutto tra villaggi di montagna . Tutti, come scrivono in un video del 29 agosto hanno deciso di dedicarsi alla musica:

"Dopo molte esitazioni, noi tre fratelli abbiamo scelto la strada della musica. Non abbiamo paura del buio, perché crediamo che il cielo sarà sempre luminoso”.

Cosa dice la canzone del trend

Il loro profilo TikTok conta 5,1 milioni di like e 419.000 follower. Non male per essere stato aperto da poco. Il primo video infatti è del 2 giugno scorso. Ci sono parecchie clip che sono diventate virali ma quella che ha lanciato i Muyun Brothers nel magico mondo dei meme risale al 28 agosto: 21 milioni di visualizzazioni e un milione di like per una canzone. Su Spotify la trovate come Ouah Ahh (3 little guys singing). Queste statistiche che si replicano quasi perfettamente in un secondo video, quello in cui cantano la stessa canzone ma con i sottotitoli in inglese. Al netto di qualche vocalizzo, il testo usa più o meno queste parole: “Non c'è modo di vivere una vita che non voglia essere ricca. Non ci sono soldati che non vogliono essere eroi. I pavoni più belli non sono perfetti”.

Leggi anche È morto Ball Ball, il cane che è riuscito a diventare un principe dei meme

Lo schema del meme è semplice. Per usarlo bisogna scaricare il modello CapCut collegato, CapCut è un'appliccazione sviluppata da un'azienda legata a TikTok che serve per creare video dallo smartphone. Nei meme che stanno girando in queste settimane le voci dei Muyun Brothers diventano i problemi che ci impediscono di raggiungere un obiettivo. Ad esempio: "Questo mese risparmio sullo stipendio!" e poi sui tre fratelli compaiono voci come: "Il cane si ammala", "Si rompono gli occhiali" e "Multa per eccesso di velocità".