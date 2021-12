TikTok Kitchens consegnerà a casa i piatti delle ricette virali nell’app I menù saranno aggiornati periodicamente a seconda delle ricette più apprezzate nel tempo tra i video in tendenza sulla piattaforma.

A cura di Lorenzo Longhitano

Le pietanze protagoniste di molti dei video virali presenti su TikTok stanno per trasformarsi in piatti pronti per la consegna a domicilio: succeedrà l'anno prossimo con TikTok Kitchens, un servizio con il brand della piattaforma di condivisione video che debutterà a marzo 2022 negli stati uniti sotto la gestione del gruppo specializzato Virtual Dining Concepts.

TikTok e la ristorazione

Cosa abbiano a che fare TikTok e il mondo della cucina è presto detto: quello dei video a tema gastronomico è uno dei filoni più seguiti all'interno della piattaforma ed è costantemente in grado di generare nuovi video, trend e soprattutto visualizzazioni nell'ordine delle centinaia di milioni. I tiktoker ideano costantemente nuove pietanze o contribuiscono a rendere popolari in tutto il mondo ricette della loro tradizione: il risultato è che perfino piatti inizialmente giudicati assurdi come la pasta con la feta e le hot chocolate bomb sono diventati popolari e riconoscibili da una base di utenti che supera il miliardo di persone.

Con la sua avventura nel mondo della ristorazione, TikTok mira principalmente a ottenere un ritorno in termini di immagine. I piatti preparati e consegnati a domicilio sotto il brand TikTok Kitchens sono infatti una selezione curata delle pietanze diventate virali sulla piattaforma nel corso dei mesi, e diffonderli sul territorio statunitense per farli gustare a milioni di persone può contribuire a consacrare la piattaforma anche al di fuori del mondo digitale.

Leggi anche Fanno un balletto di TikTok davanti alla bara della madre morta: il macabro video è virale

Come funziona TikTok Kitchens

Il modello operativo di TikTok Kitchens non è quello di un vero e proprio ristorante, bensi è quello delle cosiddette virtual kitchen. Il gruppo sfrutta cioè ristoranti già esistenti che affittano i propri spazi alle attività che ne fanno richiesta, le quali possono così organizzare servizi di consegna a domicilio senza doversi occupare dei costi di gestione di un intero locale. A gestire il tutto c'è proprio Virtual Dining Concepts, azienda statunitense che sfruttando questo modello ha già lanciato numerosi brand (tra i quali quello dello youtuber Mr. Beast).

Il gruppo utilizzerà un mix tra cucine di proprietà e locali in affitto, scegliendo le ricette meglio bilanciate, retribuendo gli esercizi commerciali partner e occupandosi della formazione del personale e del livello di qualità delle cucine. Lo scopo è proporre menù ispirati alle tendenze di TikTok e in costante aggiornamento. Dal punto di vista della piattaforma l'operazione non rappresenta un tentativo di introdursi nel business della ristorazione; a guadagnarci saranno infatti i partner coinvolti e i creator autori delle ricette, che riceveranno un compenso non meglio specificato e una menzione ben visibile nei menù che saranno messi a disposizione.