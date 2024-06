video suggerito

The Sims 4 dice sì alle coppie aperte: cosa vedremo con l'espansione Colpo di Fulmine Si chiama "limiti romantici" la nuova funzionalità del famoso videogioco: così gli avatar virtuali potranno vivere relazioni poliamorose senza spezzare il cuore agli altri sims. Un'app di incontri e una lista di pulsioni (e repulsioni) individuali saranno aggiunte al mondo virtuale di Ciudad Enamorada.

A cura di Velia Alvich

EA | Una scena dall'espansione Colpo di Fulmine di The Sims 4

Famiglia tradizionale? No, grazie. Il gioco di simulazione più conosciuto al mondo ha aperto a un modello di coppie che fino a ora non era contemplato nelle città virtuali. Io, tu e l'altro (o l'altra): così The Sims 4 ha detto sì al poliamore, una forma di relazione romantica e sessuale che prevede la possibilità di vivere (consensualmente) l'affettività e l'intimità con più persone. Il videogioco, lanciato nel 2014, si rinnova ancora una volta grazie a una nuova espansione dal nome che non lascia dubbi: "Colpo di Fulmine".

Come funziona Romantic Boundaries, il sistema per accettare il poliamore nella vita dei sims

L'importante è non spezzare il cuore a nessuno. O non farselo spezzare. Non è una cosa per tutti i sims (gli avatar virtuali che vivono nel mondo alternativo di gioco). Per questo è importante il consenso, come in tutte le relazioni della vita reale. Nell'espansione al gioco base, un nuovo tratto sarà disponibile per personalizzare la vita amorosa del proprio doppione digitale: si chiama Romantic Boundaries, letteralmente limiti romantici.

Si tratta di un sistema per definire quali sono i confini delle relazioni e cosa significhi la gelosia per un sim. "Adesso potete definire come i vostri sims si approcciano alle relazioni romantiche in termini di esclusività fisica, emozionale e romantica". Un modo per portare nel gioco un aspetto della vita reale. D'altronde, questo è il senso di The Sims: replicare quello che viviamo davvero, ma limitando le conseguenze a uno spazio fatto di pixel.

Quali sono le altre novità di Colpo di Fulmine, l'ultima espansione di The Sims 4

Quella del poliamore non è l'unica novità messa in campo dalla Electronic Arts in occasione della nuova espansione. Non tutti i sims si conoscono in un bar della Ciudad Enamorada, una nuova città creata di proposito per l'espansione. Alcuni preferiscono puntare alle buone, vecchie app di incontri. Ecco perché è stata introdotta l'Angolo di Cupido, la dating app di gioco che permette di personalizzare l'orientamento sessuale e la propria biografia per andare a caccia di un possibile partner.

Inoltre, per misurare la chimica con i sims-partner, sarà essenziale tenere d'occhio la cosiddetta "soddisfazione romantica", che tiene tracica di come sta procedendo la relazione. A spostare l'asticella a destra o sinistra dell'indicatore saranno le pulsioni e repulsioni individuali. Insomma, quello che normalmente ci piace o ci respinge di un'altra persona.

Una novità, quella dei "turn on and turn offs", come vengono chiamati nella versione inglese, che è stata ripresa da una versione modificata del gioco (chiamata mod). Già all'inizio del 2023, infatti, pulsioni e repulsioni erano state introdotte da due giocatori che avevano deciso di portare un po' di pepe nella vita romantica dei sims. Forse fin troppo vicino alla vita vera, forse non abbastanza. In ogni caso, novità che avvicinano il videogioco alla noia e all'emozione della quotidianità.

EA | L'Angolo di Cupido, la dating app che verrà introdotta in The Sims 4