Taylor Swift ha mandato in tilt Ticketmaster: richieste “senza precedenti” per il suo ultimo tour Migliaia di richieste hanno bombardato la piattaforma nello stesso momento, il server non ha retto e il servizio è stato interrotto per diverse ore.

A cura di Elisabetta Rosso

Sembra che Taylor Swift quest'anno voglia battere tutti i record. Non solo si è presa con un colpo solo la top ten della Billboard Hot 100, quattro statuette alll' MTV Europe Music Awards 2022 e 1 milione di copie vendute in una sola settimana (e si potrebbe andare avanti) ma ha anche mandato in tilt Ticketmaster.

Martedì 15 novembre era la data da segnare. Ticketmaster avrebbe infatti caricato sulla piattaforma le prevendite per il nuovo tour di Taylor Swift, Eras, che porterà l'album Midnights da un capo all'altro degli Stati Uniti nel 2023. La piattaforma non aveva fatto bene i conti con l'hype per l'evento e infatti il server non è riuscito a reggere le migliaia di richieste che sono arrivate tutte nello stesso momento. Ticketmaster crolla, generando confusione tra i fan, meme su Twitter, e anche commenti sferzanti da parte della deputata liberal del Congresso Alexandria Ocasio-Cortez e del capo di gabinetto della Casa Bianca Ron Klain.

La spiegazione di Ticketmaster

"Stiamo lavorando per risolverne il problema il prima possibile", ha postato il servizio clienti, spiegando che c'è stata "una domanda storicamente senza precedenti di milioni di persone che cercavano di comprare biglietti per il tour di Taylor Swift del 2023″. Ticketmaster ha poi aggiunto: “Centinaia di migliaia di biglietti sono stati venduti. Se vi siete già assicurati i biglietti, siete a posto”.

I commenti sul crollo del server

"Non dimentichiamoci che è un monopolio e che la fusione con LiveNation (il maggior promoter di eventi e gestore di arene) nel 2010 non avrebbe mai dovuto essere approvata", ha twittato la parlamentare di New York Alexandria Ocasio-Cortez.

Ron Klain invece ha ricordato che il portale del governo per la riduzione del debito degli studenti è stato in grado di esaminare 8 milioni di domande senza mai andare in tilt: "Se solo il settore privato funzionasse come il governo". Su Twitter invece c'è chi si lamenta del servizio, chi critica Ticketmaster e chi chiede consigli per recuperare i biglietti. Ovviamente non mancano i meme che ironizzano sull'evento.

Il tour Eras di Taylor Swift

Il nuovo album Midnights ha conquistato la US Billboard 200, Taylor Swift è infatti la prima artista della storia a occupare tutte le dieci posizioni della Billboard Hot 100. Un record che si è tradotto in 52 date americane, il tour Eras, è al momento il più grande mai progettato dalla cantante che potrebbe superare il suo record personale al box office.

Non stupisce. Oltre al successo dell'album, ad alimentare il desiderio dei fan sono due anni di astinenza. L'ultimo tour di Swift è stato infatti il Reputation Stadium Tour nel 2018. Quando è arrivata la pandemia l'artista ha dovuto fermare i suoi concerti dal vivo.