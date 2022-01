Sopravvissuta all’olocausto, ora lo racconta su TikTok: Lily Ebert compie 98 anni Sulla piattaforma ha raggiunto un milione e mezzo di persone con la sua testimonianza. Per il suo compleanno i fan le hanno inviato 2.500 biglietti di auguri.

A cura di Lorenzo Longhitano

In mezzo a tendenze, ricette, comicità e sfide, su TikTok stanno iniziando a trovare sempre più spazio anche contenuti divulgativi e testimonianze di spessore. Uno dei casi più eclatanti è quello di Lily Ebert, una donna sopravvissuta all'olocausto che ha deciso di raccontare sulla piattaforma social gli orrori che ha dovuto subire sulla propria pelle. Nel suo percorso social la signora Ebert ha raccolto un seguito impressionante, che nel giorno del suo ultimo compleanno l'ha coperta d'affetto inviandole più di 2.500 biglietti di auguri.

Il racconto dell'olocausto su TikTok

Il profilo di Lily Ebert è stato aperto mesi fa dal bis-nipote con uno scopo diverso da quello attuale: il canale sarebbe infatti dovuto servire a rintracciare un soldato statunitense che Ebert aveva incrociato dopo la liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz dove era stata deportata all'età di appena 14 anni. In poco tempo le domande degli utenti sulla storia di Ebert si sono però moltiplicate, fino a quando la donna ha deciso che avrebbe trasformato la sua pagina in una testimonianza degli orrori dei campi di concentramento in ogni loro aspetto: dal viaggio, alla sorte subita delle sorelle, passando per la vita dopo Auschwitz.

L'affetto di un milione e mezzo di persone

In meno di un anno il suo profilo ha accumulato più di un milione e mezzo di seguaci, e i suoi racconti hanno raggiunto milioni di persone. Pochi giorni fa questo affetto collettivo si è manifestato sotto forma di una valanga di biglietti di buon compleanno: in occasione delle sue 98 candeline il nipote di Ebert ha infatti chiesto ai follower di mandarle degli auguri, trovandosi sommerso da più di 2.500 biglietti che la bis-nonna ora leggerà con tutta calma. "Cosa posso dire? Grazie davvero a tutti. È una cosa inaspettata, veramente inaspettata", ha confessato la donna in uno dei suoi ultimi tiktok. "Non mi è mai successo niente di simile, non me lo dimenticherò mai".