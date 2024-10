Skype down oggi, problemi con l’app: perché non funziona e cosa sta succedendo

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Skype ha smesso di funzionare alle 18:00 di oggi, 31 ottobre. L’app di messaggistica usata anche per chiamate e videocall non risponde più agli input degli utenti. Non è possibile mandare messaggi, fare telefonate o inviare file. Considerando l’orario e la tipologia di servizio, la mole di segnalazione registrate sul portale Downdetector è molto corposa.

Il down non riguarda solo l’Italia. Consultando la versione internazionale di Downdetector si può vedere che il problema è diffuso in tutto il mondo. Su X (fu Twitter) si vedono già parecchi post che segnalano il problema. Il problema è globale e qualcuno ironizza già sul fatto che possa trattarsi di uno scherzo legato a Halloween. Ipotesi discretamente improbabile.

Cosa sta succedendo: le segnalazioni e i problemi in corso

Un problema di questo tipo a livello globale di solito può essere causato da due fattori: un problema ai server oppure un aggiornamento ha destabilizzato il codice. In ogni caso l’account X di Skype tace. L’ultimo post è del 7 settembre ed è un meme di John Travolta noto ai social come Confuse Travolta. L’attore, nella Gif interpreta Vincent Vega in Pulp Fiction, si guarda attorno spaesato senza sapere cosa fare. Profetico.

