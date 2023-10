Secondo certi gruppi di complottisti l’Alert di emergenza è collegato alla prossima Apocalisse Zombie Oggi, 4 ottobre, i telefoni negli Stati Uniti squilleranno per testare il sistema di allarme pubblico nazionale. Come era già successo in Italia, sui social sono nate nuove teorie cospirazioniste sul test.

"C'è un'Apocalisse Zombie attivata dalle torri 5G in arrivo" scrive un utente del gruppo Telegram Patriot Voice, il canale madre dei complottisti QAnon con oltre 50.000 iscritti. Qui sta prendendo forma una nuova deriva del complottismo che recupera la retorica dell'allarme e della presa di coscienza per puntare il dito contro un nuovo nemico: il sistema di allarme pubblico. Come è successo in Italia con IT-Alert, oggi, 4 ottobre i telefoni negli Stati Uniti squilleranno e apparirà il messaggio: "QUESTO È UN TEST di il sistema nazionale di allarme di emergenza wireless. Non è necessaria alcuna azione”. L’obiettivo del test dalla Federal Emergency Management Agency, è essere sicuri di riuscire a contattare i cittadini in caso di emergenza. Eppure per i complottisti l'alert “attiverà” malattie mortali nelle persone vaccinate.

I vecchi nemici prendo nuova forma, tornano il 5G, i vaccini, l'ebola, il controllo delle menti da parte del governo, e gli zombie. Sui canali stanno sponsorizzato i kit sopravvivenza per prepararsi all'Apocalisse Zombie, insieme ad alcuni suggerimenti per bloccare i campi elettromagretici dei dispositivi. Tra questi anche quello di mettere il cellulare dentro un microonde per creare una specie di gabbia di Faraday. Secondo i complottisti lo smartphone che squilla è una specie di tromba dell'apocalisse in grado di scatenare febbri emorragiche, batteri, e virus. Insomma sembra la trama di Cell, il film fantascientifico del 2016 dove un segnale misterioso sui telefoni trasforma i proprietari in assassini spietati che perdono bava dalla bocca. È successo qualcosa di simile anche in Italia. Eravamo infatti entrati nei gruppi Telegram dei No Alert, la traccia di fondo è simile a quella statunitense, secondo la corrente made in Italy però It-Alert in realtà era un’arma dello Stato per controllare i cittadini e creare catastrofi artificiali.

Dentro i gruppi dei complottisti su Telegram e Reddit

C'è chi giura di essere riuscito a recuperare alcuni documenti segreti sui piani del governo per preparare l'Apocalisse Zombie: "Alcuni governi mondiali sono diabolici. Ho visto anche i documenti per la realizzazione del progetto zombie, un po' incasinati", e chi invece sostiene che il test sia un escamotage per innescare un blackout generale e rubare i soldi dai conti in banca. Come sempre le derive New Age e le sottocorrenti sono uno dei punti di forza dei gruppi complottisti. Nessuna di queste profezie si avvererà oggi. Come spiegato si tratta solo di un test per i messaggi di emergenza.

"È davvero difficile per me analizzare insieme le parole per descrivere quanto DIABOLICA sarebbe questa potenziale situazione" scrive un utente sul gruppo Patriot Voice. "Secondo Todd Callender, un avvocato militare che lavora con migliaia di informatori, i vaccini COVID che quasi tutti sono stati costretti a prendere contengono “agenti patogeni sigillati” di nanoparticelle lipidiche come EColi, Marburg ed Ebola, causando un’EPIDEMIA. Quando una frequenza 5G da 18 Gigahertz viene pulsata per un minuto 3 volte diverse, le nanoparticelle si gonfieranno, provocando il RILASCIO di diversi agenti patogeni. Questa è la cosa PIÙ TERRIFICANTE che abbia mai sentito. Il CDC infatti dispone di informazioni sulla “Preparazione agli Zombie” dal 2011. Non sto dicendo che ciò avverrà, ma voglio che tutti siano consapevoli che esiste un piano concordato. Todd è stato MOLTO coerente. La FEMA prevede di eseguire un "test" dell'EBS il 4 o l'11 ottobre alle 14:22. Abbi fiducia in Dio, non temere e sii preparato!!!"

Il messaggio spiega che secondo un presunto esperto militare i i vaccini Covid-19 contengono “agenti patogeni sigillati” tra cui i batteri e i virus, come l'Ebola, che possono essere rilasciati da una “frequenza 5G di 18 Gigahertz”. Secondo i complottisti l'alert “attiverà” malattie mortali nelle persone vaccinate. Tutti suggeriscono di spegnerei i telefoni. Lo zoccolo duro è su Telegram, ma i post hanno cominciato a rimbalzare anche su X e Reddit. L'associazione tra le reti e e la pandemia è inesistente, eppure da tempo i complottisti elaborano teorie prive di fondamento, tanto che un gruppo No Vax è stato arrestato per aver provato a distruggere le torri 5G.

Sul canale QAnon di Reddit un altro utente ha scritto: "Mia mamma mi ha appena detto, in preda al panico, che il 4 ottobre Joe Biden utilizzerà i telefoni cellulari per attaccare l'intera popolazione degli Stati Uniti, qualcosa su una frequenza che può danneggiare e uccidere. Mi ha detto che dovevo avvolgere il mio cellulare in un foglio di alluminio e metterlo nel microonde per la giornata. Non riesco proprio a credere che si sia arrivati ​​a questo punto. Voglio che qualcuno mi svegli e mi dica che è stato tutto solo un brutto sogno".