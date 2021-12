Scopre il presunto tradimento del fidanzato con “Trova il mio iPhone” e diventa virale su TikTok Il ragazzo è stato scoperto davanti a casa della sua ex dal tracciamento della rete Dov’è del suo iPhone, attivata a sua insaputa dalla fidanzata.

A cura di Lorenzo Longhitano

La funzione Trova il mio iPhone torna particolarmente utile per rintracciare il telefono nel caso sia stato smarrito o rubato, ma viene sempre più spesso utilizzata impropriamente per trasformare lo smartphone altrui in uno strumento di spionaggio. È così che una ragazza si è accorta che il fidanzato si era recato in visita dalla sua ex senza dirle niente: una vicenda simile, per quanto problematica, rimarrebbe normalmente confinata nel perimetro di una dinamica di coppia, ma è diventata di dominio pubblico nel momento in cui alcune amiche della ragazza ne hanno documentato lo svolgimento su TikTok, alimentando la curiosità di centinaia di migliaia di spettatori.

Il telefono trasformato in spia

Tutto è nato quando la protagonista della vicenda si è accorta che il suo ragazzo si era recato a casa della sua ex, il tutto consultando la funzione Trova il mio iPhone attiva sul suo computer e collegata al telefono del fidanzato a sua insaputa. La ragazza infatti al momento non si trovava in Italia ma all'estero in Erasmus, da dove si è accorta degli spostamenti del fidanzato raccontando immediatamente la sua scoperta a due amiche. È a questo punto che la vicenda è approdata su TikTok: le amiche in questione hanno deciso di raggiungere il ragazzo e la sua ex nel luogo indicato dall'iPhone tracciato, pubblicando l'inseguimento sulla piattaforma di condivisione.

Le reazioni su TikTok

Come ormai avviene spesso su TikTok, il video è stato pubblicato in più parti per aumentare il più possibile la portata degli spettatori raggiunti. La prima porzione con l'antefatto della vicenda è stata vista oltre due milioni e mezzo di volte in quattro giorni; i due tiktok successivi documentano l'inseguimento vero e proprio della coppia e sono finite online nei giorni successivi, mentre il quarto contiene gli aggiornamenti delle ultime ore. Come raccontano le amiche, in queste ore la protagonista della storia è tornata in Italia per un chiarimento con il compagno; nel frattempo, sempre in linea con le dinamiche dei social, la vicenda ha già diviso gli spettatori in fazioni opposte – tra chi ha già condannato il comportamento del ragazzo e chi preferisce concentrarsi sul fatto che nei video si parla apertamente di pedinamento a sua insaputa.