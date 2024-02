Questa app di incontri sceglie i tuoi partner in base al loro portafoglio Score è stata creata da Neon Money Club, la società fintech ha sottolineato come le persone che hanno punteggi di credito più alti sono più propense ad avviare relazioni impegnate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È un tabù, non si parla di soldi al primo appuntamento. Eppure le regole cambiano, o almeno c'è chi prova a ribaltarle. Score è un'app di appuntamenti che promette di trovare l'abbinamento perfetto in base al credit score. È un punteggio di credito che esprime il merito creditizio di un soggetto. Di solito viene utilizzato dalle società finanziarie e dagli istituti bancari per valutare se concedere o meno un prestito ad un cliente. L'app tiene conto della storia creditizia di un utente, e chi ha un credit score inferiore a 675, non può iscriversi. (Un punteggio perfetto secondo Score è di 850, anche se pochissime persone si avvicinano a quel livello).

Neon Money Club, la società che ha sviluppato e lanciato l'app, ha sottolineato come le persone che hanno punteggi di credito più alti sono più propense ad avviare relazioni impegnate. Ha anche citato in merito uno studio della Federal Reserve. Diverse analisi mostrano l'incidenza della situazione finanziaria sul rapporto di coppia, limitare però la percentuale di compatibilità al credit score potrebbe essere riduttivo e discriminante.

L'obiettivo dell'app Score

Score è stata creata da Neon Money Club, una società fintech che ha collaborato con American Express per lanciare la propria carta di credito che permette ai titolari di investire nel mercato azionario utilizzando i punti guadagnati con le spese. Secondo PitchBook, la società ha raccolto più di 10 milioni di dollari in capitale di rischio. Ora ha deciso di lanciare per 90 giorni la sua nuova app di incontri basata sul credit score.

“Il benessere finanziario spesso passa in secondo piano. Al Neon Money Club, la nostra missione è quella di iniettare consapevolezza finanziaria nel tessuto della vita di tutti i giorni", ha spiegato in una nota Luke Bailey, CEO di Neon Money Club . “Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo deciso di portare la conversazione lì dove normalmente non arriva. Score infatti mira a espandere il tema della salute finanziaria”.

I soldi influiscono suoi rapporti?

Secondo un sondaggio della SunTrust Bank, condotto online da Harris Poll, il 35% delle persone credono che i problemi finanziari influiscano sulla relazione di coppia. Tre 3 americani su 5 hanno per esempio deciso di rimandare il matrimonio per evitare di ereditare il debito del proprio partner, secondo lo studio, e il 54% degli intervistati ritiene che un partner indebitato sia una delle ragioni principali per prendere in considerazione il divorzio .

“I debiti possono causare conflitti e attriti in una relazione, ma è tutta una questione di comunicazione e di come ciascun partner vede i propri debiti”, ha chiarito Regine Muradian, psicologa e membro del National Debt Relief Financial Wellness Board al Cnbc News.