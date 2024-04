video suggerito

Quali sono i primi effetti collaterali dell’Apple Vision Pro: “Mal di testa, nausea e occhi neri” Gli utenti si sono lamentati sui social del nuovo visore per la mixed reality lanciato a febbraio. Tra i problemi principali c’è il peso del dispositivo, che può causare dolori al collo e alla schiena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Prima sono comparsi i video, eserciti di utenti con addosso il Vision Pro che attraversano la strada, guidano, e camminano in mezzo alla folla come mosche cieche, poi sono arrivate le lamentele. Secondo gli utenti i nuovi occhiali di Apple causano mal di testa, dolore al collo e "occhi neri". Emily Olman, responsabile del marketing presso la società di fotografia Hopscotch International, in California, ha raccontato a MarketWatch: "Quando l'ho tolto avevo gli occhi neri, le occhiaie erano evidenti e avevo il viso arrossato", ha poi aggiunto, "chiaramente gli occhiali sono troppo pesanti".

Anche Ian Beacraft, amministratore delegato della società di consulenza Signal, si è lamentato per gli effetti collaterali del visore: "Ho provato dolori alla base del cranio e alla parte superiore della schiena dopo una sessione di due ore". In realtà nelle linee guida di Apple si legge: "Man mano che usi il tuo Vision Pro, fai una pausa ogni 20-30 minuti, quindi regola il tempo in base al tuo livello di comfort". Non solo, l'azienda raccomanda anche di togliere subito il dispositivo se si avvertono sintomi strani, "se persistono si deve consultare il proprio medico”.

I commenti degli utenti

Sui social diversi utenti hanno lasciato la loro recensione. "Da quando ho iniziato a usarlo, ho continui mal di testa", ha scritto un utente su Reddit. "Oggi ho deciso di non usarlo per più di 24 ore e il mio mal di testa è sparito", ha aggiunto. Altri hanno segnalato dolori agli occhi dopo il terzo giorno di utilizzo, e nausea dopo aver indossato il visore per più di dieci minuti consecutivi. "Ho provato un senso di disagio molto forte, è stata una tortura, a un certo punto ho provato una sensazione strana, come se stessi per avere un infarto".

Tra i problemi legati al Vision Pro c'è sicuramente il peso (mezzo chilo) che potrebbe causare dolori al collo e alla testa. I materiali che compongono il visore, in particolare il telaio in alluminio e l'ottica in vetro, sono molto più pesanti rispetto alla plastica usata per i componenti leggeri presenti di solito nei visori per realtà mista.

Come è fatto l'Apple Visio Pro

Apple ha lanciato il Vision Pro a febbraio, il dispositivo ha permesso l'accesso alla mixed reality, un’esperienza che mette insieme elementi di realtà aumentata e immagini dell’ambiente intorno a noi. Il Wall Street Journal ha definito il visore come “il prodotto meno convenzionale della storia di Apple”. Sembra una maschera da sci, il suo design rimanda ai visori VR della PlayStation VR 2 e Oculus Quest 2, e la visiera frontale è collegata a un cinturino che ricorda quello dell’Apple Watch.

Nonostante l'accoglienza entusiastica, gli utenti poco dopo il lancio hanno cominciato a lamentarsi del visore, scomodo e pesante. In molti infatti hanno restituito il Vison Pro dopo il periodo di prova.