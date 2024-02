Le persone stanno facendo cose molto strane con il Vision Pro di Apple, tipo guidare l’auto: i video Sui social sono anche comparsi filmati che mostrano gli utenti mentre camminano in mezzo alla folla o attraversano la strada indossando il visore. Utilizzarlo in determinate situazioni potrebbe essere un rischio per la sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È il 2016, esce il secondo episodio della stagione 28 dei Simpson. Le persone camminano per strada indossando visori sugli occhi, Montgomery Burns assume Marge, Bart, Lisa e Maggie per interpretare la sua famiglia virtuale, e draghi fucsia e verdi vengono proiettati nel salotto di Burns grazie ai dispositivi per la realtà aumentata. Sette anni dopo Apple lancia il Vision Pro. Il visore è in vendita da venerdì, ed è bastato un weekend per creare eserciti di persone che deambulano per le strade roteando teste, mani e braccia nel vuoto. Su X è stato caricato anche il video di un uomo che indossa il dispositivo mentre guida la sua Tesla.

Non è l'unico video comparso sui social. I reel su Instagram e TikTok mostrano persone che indossano l'Apple Vision Pro mentre attraversano la strada, camminano in mezzo alla folla, o viaggiano in metro. Sembrano mosche cieche che brancolano, muovono le mani per prendere qualcosa che solo loro riescono a vedere, scrivono su tastiere invisibili, tirano schiaffi al vento e pizzicano l'aria, mentre muovono freneticamente la testa in cerca di chissà che cosa. Fanno ridere, ma c'è anche una sotto traccia inquietante che rimanda alle profezie distopiche della fantascienza. Non solo, indossare il visore mentre si guida, o si attraversa la strada è pericoloso. La pagina dedicata alla sicurezza di Apple Vision Pro sul sito dell'azienda vieta esplicitamente l'uso del dispositivo "mentre si guida un veicolo in movimento, una bicicletta, un macchinario pesante o in qualsiasi altra situazione che richieda attenzione alla sicurezza".

I video pubblicati sui social

L'utente su X si chiama Dante, e ha pubblicato un video di sé stesso mentre guida in autostrada indossando l'Apple Vision Pro. A un certo punto stacca entrambe le mani dal volante e tocca uno schermo invisibile. A fine clip inquadra le auto della polizia con i lampeggianti che si fermano dietro la sua Tesla. Non è chiaro se l'utente avesse il visore acceso, potrebbe anche aver pubblicato il video in modo provocatorio. Sui social però è comparso di tutto. Dai filmati esplicativi, dove gli utenti si inquadrano per mostrare cosa vedono attraverso le lenti del Vison Pro, ai video voyeuristici che riprendono persone per strada mentre indossano il visore.

Per esempio, viene ripreso un ragazzo seduto su un vagone della metropolitana di New York mentre digita qualcosa su una testiera invisibile. C'è anche il filmato di un uomo che si ferma sulle strisce pedonali e comincia a pizzicare l'aria guardando in alto uno schermo che solo lui riesce a vedere. Per le strade di Londra, c'è chi indossa il visore e porta a spasso il suo cane robot. Lo youtuber Casey Neistat ha invece pubblicato un video dove mostra le potenzialità del Vision Pro, si filma su uno skateboard in mezzo alla strada, o mentre guarda un film sulla banchina della metro.

Com'è fatto Apple Vision Pro

L'Apple Vision Pro per l'azienda è il dispositivo che ha permesso l'accesso alla mixed reality, un’esperienza che mette insieme elementi di realtà aumentata e immagini dell’ambiente intorno a noi. Il Wall Street Journal ha definito il visore come “il prodotto meno convenzionale della storia di Apple”. Sembra una maschera da sci, il suo design rimanda ai visori VR della PlayStation VR 2 e Oculus Quest 2, e la visiera frontale è collegata a un cinturino che ricorda quello dell’Apple Watch.

Grazie alle sue 12 telecamere rivolte sia verso l’esterno sia verso l’interno permette di immergersi nella realtà virtuale e in quella aumentata, in questo modo le immagini digitali potranno sovrapporsi al mondo reale. Gli utenti quindi non si isolano in un mondo di pixel, vedono cosa succede attorno a loro ma possono proiettare app, schermate, o video. L'Apple Vision Pro costa 3.499 dollari, il prezzo è dieci volte superiore al principale visore di Meta, il Quest 2 e tre volte tanto al Quest Pro. Sarà il secondo prodotto più costoso di Apple, dopo il desktop Mac Pro che parte da una base di 5.999 dollari.