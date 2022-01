PosteMobile down: malfunzionamenti in tutta Italia, per molti impossibile navigare online Le segnalazioni lamentano impossibilità di connettersi a Internet e dunque di mandare o ricevere email, ma anche di effettuare chiamate.

Il 2022 dei malfunzionamenti e dei disservizi Internet lo ha inaugurato PosteMobile, il servizio di connettività e telefonia mobile e fissa offerto da PostePay. Nella mattinata di oggi, lunedì 3 gennaio, hanno iniziato a moltiplicarsi segnalazioni di problemi sulla rete dell'operatore, che a quanto sembra coinvolgono diverse città su tutto il territorio italiano.

PosteMobile non funziona, i problemi segnalati

Stando al portale Downdetector, diventato negli anni punto di riferimento per le segnalazioni di guasti o disservizi online, i primi problemi a PosteMobile si sono manifestati intorno alle 10 di questa mattina, andando a coinvolgere via via più persone e senza ancora aver dato cenno di risoluzione. Su Twitter, dove le segnalazioni vengono articolate dai cinguettii degli utenti, si lamentano problemi al roaming, alle connessioni dati cellulari e in alcuni casi alle chiamate. Alcuni degli utenti che hanno provato a raggiungere il servizio clienti non sono inoltre riusciti a parlare con un operatore per ricevere assistenza.

Problemi in tutta Italia

Sempre da Downdetector arrivano dati sulla localizzazione geografica dei disservizi, ma non sono dati incoraggianti. In evidenza risultano infatti molti dei maggiori capoluoghi senza particolare distinzione: da Torino a Napoli, passando per Milano e Venezia ma anche — in misura minore — da Livorno, Bari, Taranto e i centri siciliani. Trattandosi anche di molti dei centri più popolosi, si può immaginare che anche nelle aree meno densamente abitate si stiano riscontrando problemi che però non vengono rappresentati dal sistema di Downdetector.

L'operatore al momento non ha ancora fornito spiegazioni in merito a quanto sta accadendo sulla sua rete, e gli ultimi interventi sui canali social risalgono al 31 dicembre. La risposta potrebbe arrivare in pochi minuti o mancare del tutto, nel caso i tecnici dovessero risolvere a breve l'inconveniente.