Perché ora tutti vogliono un Tamagotchi: dopo 28 anni un nuovo boom di vendite Dopo 28 anno dal lancio torna il Tamagotchi, dopo l'aumento della domande tra il 2022 e il 2023 Bandai Namco ha deciso di aprire il primo negozio nel Regno Unito.

A cura di Elisabetta Rosso

L'estetica degli anni '90 è marchiata dalla nostalgia, sentimento che ha il potere i resuscitare prodotti, canzoni e mode insospettabili. Tra queste il Tamagotchi. Il giocattolo è stato creato nel 1996 da Bandai Namco, azienda giapponese, un anno dopo ha conquistato il mondo. Le regole sono semplici, si tratta di un simulatore di vita, l'obiettivo è prendersi cura di un piccolo animaletto che appare sullo schermo del dispositivo, bisogna lavarlo, dargli da mangiare, ed educarlo, senza le cure l'animaletto si ammala e potrebbe anche morire.

La parabola del Tamagotchi segue la traiettoria di qualsiasi gioco elettronico degli anni '90. Fino a un certo punto. Quando tutti pensavano che sarebbe rimasto sepolto in fondo al cassetto ecco che ritorna. Bandai Namco ha dichiarato che le vendite mondiali sono raddoppiate dal 2022 al 2023, la domanda ha convinto l'azienda ad aprire il suo primo negozio fisico nel Regno Unito.

Come sarà il nuovo Tamagotchi

Da fuori è sempre lo stesso Tamagotchi, un uovo colorato con un piccolo schermo digitale e i pulsanti a lato. L'azienda però, per il lancio ha deciso di aggiungere nuove funzionalità. "Ora puoi connetterti con gli amici, puoi giocare tramite Wi-Fi e scaricare diversi elementi, abbiamo deciso di inserire queste nuove funzionalità per evitare il senso di stanchezza o noia che si potrebbe avere giocando con i modelli precedenti", ha spiegato alla BBC Priya Jadeja, responsabile del marchio Tamagotchi.

Il giocattolo è stato lanciato sul mercato in sei diversi modelli diversi, in vendita c'è la versione arancione pallido, blu trasparente e anche il guscio bicolor. Si possono acquistare online ma anche presso il nuovo Tamagotchi Official Shop di Cross Store di Camden Market di Londra .

"Quando abbiamo rilanciato l'attività, pensavamo che sarebbe stato un rilancio fortemente incentrato sui Millennial", ha aggiunto Jadeja, "ma lo stiamo presentando anche a bambini che non hanno mai avuto questo tipo di dispositivo prima: è davvero emozionante vedere come lo apprezzano. Credo che per chi è cresciuto giocando solo con iPhone e iPad, il Tamagotchi sarà un'esperienza unica, ma il gameplay sarà comunque molto familiare".