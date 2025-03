Perché Mark Zuckerberg è salito sul palco imitando Benson Boone: il video su Instagram

video suggerito

Come Boone ai Grammy, Zuckerberg è saltato giù da un pianoforte, sostituendo il salto mortale con un semplice balzo a terra. Non è possibile ascoltare la performance del miliardario, al posto dell'audio originale infatti si sente "Sorry I'm Here For Someone Else", l'ultimo brano dell'artista.

A cura di Elisabetta Rosso

Tutina azzurro brillantinata e microfono in mano. Mark Zuckerberg ha dato il massimo per i 40 anni di sua moglie Priscilla Chan. In un post pubblicato su Instagram si vede infatti il Ceo di Meta che si strappa l'abito da sera e inizia a cantare con addosso una jumpsuit celeste scollata fino all'ombelico, poi sale sul pianoforte e salta sul palco. La scena ci ricorda qualcosa? Certo, la performance di Benson Boone ai Grammy Awards 2025.

L'esibilizione di Boone infatti è iniziata con un elegantissimo completo classico, poi Heidi Klume Nikki Glaser con un gesto coordinato gli hanno strappato di dosso l’abito per rivelare una tutina azzurra scintillante e aderentissima. Zuckerberg non replica solo questa scena, ma canta anche il brano live dedicandolo a Chan. E infatti nella didascalia scrive: "Tua moglie compie 40 anni solo una volta! Un saluto a @bensonboone per la tuta e il nuovo singolo".

Come Boone ai Grammy, Zuckerberg è saltato giù da un pianoforte, sostituendo il salto mortale con un semplice balzo a terra. Non è possibile ascoltare la performance del miliardario, al posto dell'audio originale infatti si sente "Sorry I'm Here For Someone Else", l'ultimo brano di Beenson Boone. Dal video si può solo intuire il risultato della sorpresa, nella clip infatti compare anche Chan in abito da sera che si sporge in avanti ridendo divertita.

La bromance tra Zuckerberg e Boone

Boone ha risposto al video di Zuckerberg: "Non riesco a credere ai miei occhi", ha scritto. Ha poi ricondiviso la performance del Ceo di Meta nelle sue storie di Instagram. Zuckerberg ha anche pubblicato una foto della tuta azzurra brillantinata appesa a una gruccia, ha taggato Boone e scritto: "Ok, ho capito… è piuttosto attillata". Questo non è il primo segno della bromance tra Zuckerberg e Boone.

Il cantante era già apparso con John Cena, in un video promozionale per i Meta Ray-Bans e il miliardario dopo i Grammy Awards si era congratulato con Boone scrivendo un post su Threads. Sempre dopo i Grammy Zuckerberg durante un'intervista aveva ammesso di apprezzare le canzoni di Boone: "Priscilla e io lo chiamiamo l'Harry Potter del musical perché è cresciuto senza sapere di avere un dono".