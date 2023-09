Perché da un mese il libro del generale Vannacci è in cima alla classifica di Amazon Sono oltre quattro settimane che Il Mondo al Contrario è primo nella classifica dei libri di Amazon. L’algoritmo della piattaforma non tiene conto solo delle vendite ma anche delle ricerche di un articolo e della frequenza delle recensioni.

A cura di Valerio Berra

Nessuna sottocategoria. Il Mondo al Contrario del generale Roberto Vannacci è da un mese al primo posto nella categoria Bestseller Libri di Amazon. Cinque stelle su cinque. 3.048 valutazioni totali e di queste per l’89% degli utenti il libro di Vannacci merita il punteggio pieno. Il Mondo al Contrario ha scalato la classifica da metà agosto, da quando il quotidiano Repubblica ha fatto notare che un generale dell’esercito aveva scritto e si era pubblicato un libro farcito di commenti omofobi.

Certo. L’algoritmo di Amazon non funziona solo in base alle vendite. Il sistema con cui viene definita la classifica di questa piattaforma tiene conto anche del numero di ricerche, dei guadagni dalla singola copia e della frequenza delle recensioni. C’è poi un altro elemento: Il Mondo al Contrario è stato pubblicato con Kindle Direct Publishing, il sistema di pubblicazione gestito dalla stessa Amazon. Una scelta che ha alzato parecchio i guadagni sulle vendite.

Ancora adesso ci sono utenti che continuano a commentare, anche se leggendo quello che è stato scritto nelle ultime ore non sembra si tratti proprio di recensioni. Leggiamo fra quelle di oggi:

“La verità fa male. Il Gen. Vannacci con questo libro verità ha toccato con coraggio tutti i nervi scoperti di una società quella attuale marcia e alla deriva di valori. Onore a lui. Per fortuna e dico per fortuna abbiamo ancora qualche antidoto affinché il nostro paese eviti di affondare nella ipocrisia e nel pensiero unico di una politica ormai senza più significato”.

O ancora:

“Credo che il libro riporti sicuramente senza tanti fronzoli il pensiero della maggior parte delle persone soprattutto su tematiche che toccano tutti. Condivido quasi ogni riga. Aspetto il seguito con altri temi ancora da trattare in questo modo e soprattutto da chi viene ascoltato!!!”.

La nuova edizione de Il Mondo al Contrario

All’inizio Vannacci non aveva un altro editore, poi qualcuno si è fatto avanti per pubblicarlo. A inizio settembre la casa editrice Il cerchio di Rimini aveva garantito che il libro sarebbe stato venduto fisicamente anche nelle librerie. La nuova edizione verrà pulita dai refusi e sarà introdotta fa una prefazione scritta da Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità.

Questa seconda edizione è già in pre-vendita su Amazon e dovrebbe arrivare il prossimo 3 ottobre. Cambia il prezzo: l’edizione autopubblica del Mondo al Contrario costava 19,76 euro, questa arriva a 21,85 euro. Oltre alla prefazione ci sono anche altri contenuti in più come “È una 2° Edizione integrale, con in più i testi integrali delle maggiori interviste con cui Vannacci ha replicato alle accuse fattegli”. (Il doppio “integrale” è da descrizione).

Gli altri Mondi al Contrario

C’è poi un dato curioso che possiamo vedere su Amazon. Tra i libri collegati a Il Mondo al Contrario c’è una serie di volumi autopubblicati. Alcuni sono critiche aperte come Vannacci al Contrario: Stroncatura senza pregiudizi di un libro comicamente tragico e troviamo anche, di un altro autore, un semplice Vannacci al Contrario. Forse in effetti era un titolo semplice per una critica.

Ma non solo. Ci compare anche un taccuino a righe personalizzato con la copertina del Il Mondo al Contrario e un Perché Vannacci Merita Fiducia, Rispetto e Ammirazione: La Politica che merita un posto nella tua mente e nel tuo cuore (l’accento è così). Questo libro sembra dalla descrizione che sia fatto semplicemente da pagine bianche:

“Questo libro è come un party in cui tutti sono invitati, ma nessuno ha idea di cosa festeggiare! Le sue pagine sono così vuote che persino un fantasma si sentirebbe inutile a spaventarle. Abbiamo cercato ovunque, sotto ogni sasso linguistico e dentro ogni tasca di parole, ma sembra che l'argomento sia fuggito più veloce di un coniglio spaventato! Quindi, cari lettori, se vi trovate a corto di carta per gli appunti, prendete pure questo libro. È come un parcheggio gratuito per le vostre idee, un campo da gioco per la vostra immaginazione, o semplicemente una tavoletta per scrivere le vostre ricette segrete di come catturare un unicorno.”