Perché da oggi ci sarà sempre più pubblicità su Instagram Le inserzioni saranno ovunque, sul feed della sezione Esplora, nei Reel e si stanno testando anche i profili privati di influencer che potrebbero guadagnare dagli annunci.

A cura di Elisabetta Rosso

Quest'anno, per la prima volta in tutta la sua storia, Meta ha avuto un calo del fatturato. Un colpo, anche se leggero, ai suoi progetti di espansione che adesso l'hanno costretta a cambiare rotta. L’azienda deve far risalire i numeri e guarda alla sempiterna fonte di approvvigionamento digitale. Annunci in tutte le aree, anche sul feed Esplora. Il piano B è inserire la pubblicità anche all'interno dei profili degli utenti (una funzione che al momento è in fase di test).

Il giorno in cui saremo in grado di fare pubblicità sulle nuvole, lo faremo di sicuro. Diceva Jonckers. Meta non raggiunge le nuvole ma è onnivora e si prende tutto lo spazio che può. Oltre al numero crescente di pubblicità, infatti, gli utenti trovaranno annunci in “posti” inusuali, come nei Reel, nel feed di Esplora e sui profili dei loro influencer preferiti.

INSTAGRAM | La pubblicità sul feed Esplora

Non solo. Meta ha creato anche nuovi aggiornamenti per i suoi prodotti pubblicitari. Per esempio, l’azienda offrirà ad alcuni creator la possibilità di guadagnare dalle inserzioni che verranno mostrate sui loro feed. Questa prova inizierà con creator selezionati negli Stati Uniti. L'azienda sta sperimentando anche annunci creati con la realtà aumentata e ha suggerito a diversi marchi di investire nelle applicazioni del Metaverso. L'azienda fondata da Mark Zuckerberg ha già permesso a diverse aziende di far provare agli utenti dei mobili grazie alla realtà aumentata.

INSTAGRAM | Pubblicità sviluppata con la realtà virtuale

Dalla sostanza alla forma. L’azienda sta anche sperimentando gli annunci “post-loop” nei Reel di Facebook e Instagram. Un nuovo formato tra i 4 e i 10 secondi. Oppure gli annunci a carosello di immagini che potrebbero comparire in fondo ai Facebook Reel. I brand che sponsorizzano i loro prodotti avranno anche un vantaggio in più. Meta infatti darà libero accesso a una libreria gratuita di musica da utilizzare negli annunci.

"La pubblicità è sempre stata una parte importante di Instagram", ha detto un portavoce. "Dagli annunci in Feed, Storie, Esplora e Reel, pensiamo costantemente a nuovi modi per aiutare gli inserzionisti e i marchi a trovarli. Questi nuovi formati e strumenti mirano ad aiutare i marchi a raccontare la loro storia, nuova ed esistente. L'obiettivo è aiutare i clienti a raggiungere e far crescere le loro attività".