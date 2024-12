video suggerito

Perché chi ha una connessione internet in rame rischia di pagare di più di chi ha la fibra L’aumento del 10% delle bollette per chi ha una connessione di rete in rame – Adsl o misto fibra – è contenuto nell’emendamento alla Legge di Bilancio presentato alla Camera dal deputato di Fratelli d’Italia Carmine Raimondo: i proventi della tassa per sostenere gli investimenti delle aziende nel passaggio alla fibra. Federconsumatori: “Inaccettabile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal primo gennaio 2025, chi ha una connessione internet in rame – Adsl o misto fibra – rischia di dover pagare il 10% in più per il proprio abbonamento rispetto a chi utilizza una connessione in fibra ottica ad alta velocità: la stangata è contenuta nell’emendamento 76.07 alla Legge di Bilancio presentato alla Camera dal deputato di Fratelli d’Italia, Carmine Raimondo, con l’obiettivo di accelerare la diffusione della fibra ottica in Italia.

Secondo l’emendamento, i proventi dell’applicazione di una tassa del 10% verrebbero destinati a uno specifico fondo per lo “switch off” al fine di “contribuire al sostenimento degli oneri di tutti gli operatori per la migrazione degli utenti verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità”. La nuova tassa sarebbe quindi un contributo per finanziare gli investimenti delle aziende nel passaggio alla fibra ottica in tutto il territorio nazionale, in linea con gli ambiziosi obiettivi stabiliti dal governo per la transizione digitale, che prevede la dismissione della rete in rame, con almeno il 50% delle utenze che dovrà passare alle reti ad altissima capacità entro il 2026, per arrivare al 100% nel 2030.

Un percorso che, secondo le associazioni dei consumatori e degli internet, scarica sugli utenti finali parte dei costi di adeguamento della rete e solleva inoltre dubbi sulla neutralità del fondo, dal momento che in Italia una sola azienda, la TIM, possiede la rete in rame più estesa su tutto il territorio nazionale.

Leggi anche Perché la Web Tax è uno schiaffo contro i giornali online: la tassa nascosta nelle righe della Manovra

Federconsumatori: “Emendamento inaccettabile”

La Federconsumatori ha bollato come “inaccettabile” l’emendamento, denunciando come il tentativo di accelerare il processo digitalizzazione del Paese determinerà un aumento notevole dei costi per gli abbonamenti ai servizi di telefonia e dati. “Non si ha il coraggio di definire nuova imposta che colpisce cittadini e imprese di tutti i settori, con un rischioso effetto moltiplicatore sull’aumento generale dei prezzi al consumo” dice l’associazione di categoria che chiede al Governo di provvedere allo stralcio dell’emendamento.

Aiip: “Aiuto di Stato discriminatorio”

Anche la Aiip, l’Associazione italiana internet provider, ha denunciato come la corsa alla banda ultralarga sia “irragionevole” rischi di produrre “effetti distorsivi”, compromettendo il mercato e la crescita del settore.

L’Aiip ha inoltre sottolineato come l’emendamento che accelera il processo di migrazione degli utenti non tenga conto dei limiti fisici e infrastrutturali dell’Italia, inclusa la “cronica carenza di manodopera specializzata, che da anni frena la realizzazione delle infrastrutture”, né dei casi di utilizzo critici della rete in rame, come i backup d’emergenza per imprese e Pubbliche Amministrazioni rispetto a servizi in fibra già rilasciati. Ma il peggior sospetto della Aiip che, pur senza citare l’azienda, è rivolto alla TIM, riguarda “i dubbi sulla neutralità del fondo, che potrebbe risolversi in un aiuto di Stato discriminatorio, considerando che solo un’azienda possiede una rete in rame estesa su tutto il territorio nazionale”.