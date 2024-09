video suggerito

Perché abbiamo bisogno di una legge che protegga i nostri dati cerebrali Le aziende neurotech stanno investendo su dispositivi in grado di decodificare e analizzare i nostri pensieri. I prodotti che utilizzano l'elettroencefalografia fanno parte di un mercato multimiliardario che è destinato a raddoppiare nei prossimi cinque anni: è necessario un nuovo quadro normativo per proteggere i consumatori da possibili usi impropri.

A cura di Elisabetta Rosso

Da quando i pensieri sono diventati misurabili i dati cerebrali si sono trasformati in una preziosa merce di scambio. Non stupisce quindi che un'ampia fetta di mercato stia investendo nella decodifica dei nostri pensieri. E infatti sempre più prodotti tech monitorano, raccolgono e registrano dati neurali. Pensiamo alle maschere per dormire progettate per ottimizzare il sonno profondo, alle fascette per la concentrazione e alle cuffie di biofeedback per migliorare l'umore e la memoria. Questi prodotti catturano i dati tramite piccoli elettrodi che producono letture dell’attività cerebrale, alcuni possono persino rilasciare impulsi per influenzare le nostre funzioni cognitive.

Questi strumenti hanno accesso a ricordi, emozioni, risposte a stimoli, in altre parole possono decodificare e analizzare i nostri pensieri. Facciamo un esempio. Indossando un auricolare con rilevamento cerebrale una determinata azienda può sapere non solo se hai cercato o meno un suo prodotto, ma anche sapere cosa hai provato mentre lo guardavi. Non solo, la decodifica cerebrale utilizza algoritmi sofisticati per dedurre linguaggio, immagini, sogni o intenzioni dai dati generati dall'attività neurale. Anche la tua ideologia politica potrebbe essere rivelata dalle scansioni del tuo cervello.

Come ogni frontiera tecnologica, anche i dati cerebrali galleggiano in un vuoto normativo, ma si stanno facendo passi avanti. Gavin Newsom, governatore della California, ha firmato il 28 settembre una nuova legge per proteggere i dati cerebrali raccolti dalle aziende neurotech. L'obiettivo è tutelare le persone da un potenziale uso improprio. “I dati del cervello sono troppo importanti per essere lasciati senza regolamentazione", ha commentato Rafael Yuste, neuroscienziato della Columbia University e presidente della Neurorights Foundation. "Riflettono il funzionamento interno delle nostre menti, per questo bisogna garantire un quadro normativo per tutelare il nostri dati cerebrali.”

La nuova legge per proteggere i nostri dati cerebrali

La nuova legge approvata dall'Assemblea dello Stato della California e dal Senato va a modificare l'attuale legge sulla privacy aggiungendo i "dati neurali" tra le "informazioni personali sensibili", che avranno quindi la stessa protezione dei dati biometrici come Dna o impronte digitali. Gli utenti potranno chiedere di eliminare, correggere e limitare i dati che un'azienda neurotech raccoglie.

"Sono molto emozionato", ha dichiarato il senatore Josh Becker, democratico della California e promotore della legge. "È fondamentale essere sinceri sulla protezione della privacy dei dati neurali, un set di dati molto importante che appartiene alle persone, la protezione di questi dati neurali non può essere sottovalutata". Il disegno di legge, ha spiegato Becker, crea un precedente per l'industria tecnologica a livello globale. "La California è un leader tecnologico per il mondo e per questo è fondamentale che si faccia avanti e per proteggere queste informazioni e diventare un esempio".

La California non è la prima, il Colorado ha già approvato una legge per proteggere le informazioni biologiche Anche le Nazioni Unite, l'UNESCO e il Consiglio per i Diritti Umani stanno discutendo su come proteggere i dati cerebrali, e analizzando le implicazioni etiche e legali delle neurotecnologie. "Penso che questo emendamento trovi un buon equilibrio tra il tentativo di proteggere i consumatori e il lasciare un certo spazio alle aziende che rispettano la legge per fornire i servizi che i consumatori desiderano", ha spiegato Owen Jones, professore di diritto e biologia alla Vanderbilt University.

Come viene utilizzata la nostra attività neurale

A differenza dei dispositivi medici, che devono rispettare le leggi sanitarie federali, i dispositivi neurotech sono privi di regolamentazione. Secondo un rapporto della Neurorights Foundation, associazione per la protezione di dati cerebrali, quasi tutte le aziende hanno accesso ai dati neurali, più della metà condivide i dati con terze parti. "Gli scienziati sono già stati in grado di decodificare i pensieri e i sentimenti delle persone con sorprendente accuratezza" ha spiegato Yuste. I ricercatori per esempio hanno utilizzato l'attività cerebrale di una donna paralizzata per aiutarla a trasmettere discorsi ed espressioni facciali attraverso un avatar su uno schermo."Ciò che una volta era fantascienza, in realtà non lo è più".

“Questa rivoluzione nella neurotecnologia dei consumatori è fondata sulla crescente capacità di catturare e interpretare le onde cerebrali”, ha spiegato Sean Pauzauskie, direttore medico presso la NeuroRights Foundation. I dispositivi che utilizzano l’elettroencefalografia sono “un mercato multimiliardario che è destinato a raddoppiare nei prossimi cinque anni circa.”