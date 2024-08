video suggerito

Pavel Durov è stato trasferito, il capo di Telegram è in tribunale: ora la polizia cerca il fratello Secondo un documento visionato dalla testata online Politico, al momento la polizia francese ha in mano un mandato di arresto anche per Nikolai Durov, fratello di Pavel. Nikolai ha lavorato con il fratello per fondare il social network VK e l'app di messaggistica Telegram.

A cura di Valerio Berra

Due auto con i lampeggianti blu escono da un garage sotterraneo. I fotografi vicino si spostano per farle passare. Nessuna esitazione, le auto passano veloci. In uno dei due veicoli dovrebbe esserci Pavel Durov, il fondatore di Telegram è stato arrestato il 24 agosto dalla polizia francese. Secondo l’agenzia di stampa Ansa è così che Durov ha lasciato il luogo in cui era in custodia per muoversi verso il tribunale francese che dovrà confermare la sua incarcerazione.

Secondo la CNN il passaggio dallo stato di fermo in polizia al tribunale sarebbe solo formale. Per la legge francese la custodia cautelare non può durare più di 96 ore, poi è necessario l’intervento di un tribunale. Sono errate quindi le informazioni che circolano in queste ore e che parlano di una sua scarcerazione. Durov sta semplicemente seguendo l’iter definito dalle leggi francesi. Secondo la CNN solo dopo l’interrogatorio sarà più chiaro quale sarà la sua sorte per i prossimi giorni.

Intanto il caso Telegram ha aperto un dibattito sulla libertà di espressione e sul diritto all'anonimato. Un dibattio in cui sono intervenuti anche Elon Musk e Matteo Salvini.

Il mandato di arresto per Nikolai Durov

Intanto nelle ultimo ore Politico ha rivelato che la polizia sta cercando anche Nikolai, il fratello di Pavel Durov. Secondo un documento visto dalla testata online, il mandato di arresto per Nikolai era stato emesso a marzo insieme a quello di Pavel. Non solo. Politico ha anche scoperto che l’indagine sui due fratelli Durov è partita quando Telegram ha rifiutato di collaborare con la polizia per un’inchiesta che riguardava abusi sui minori.

Nikolai Durov ha fondato Telegram insieme al fratello nel 2013. Classe 1980, Nikolai ha collaborato con Pavel prima per fondare il social network VK e poi per aprire Telegram. A differenza del fratello, Nikolai ha continuato il suo percorso accademico. È un matematico, nel 2009 ha anche vinto un premio dedicato ai giovani matematici organizzato dalla Società Matematica di San Pietroburgo.