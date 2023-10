Pathfinder 1 sta per volare, come funziona il dirigibile elettrico del fondatore di Google La nave Pathfinder 1 ha appena ricevuto il certificato di aeronavigabilità, non ha bisogno di infrastrutture per volare e può avere un ruolo chiave in caso di catastrofi.

A cura di Elisabetta Rosso

La loro vita commerciale durò pochissimo, dal 1929 al 1937. I dirigibili sono sopravvissuti nell'immaginario collettivo grazie al disco di esordio dei Led Zeppelin pubblicato nel 1969, classificati come mezzi vintage, ritirati a causa delle pressioni del regime nazista dopo l’incidente dell’Hindenburg (proprio quello rappresentato sulla copertina dell'album). Eppure possono essere più leggeri dell'aria, non hanno bisogno di strade o piste di atterraggio, e sono ecosostenibili. Per questo il cofondatore di Google Sergey Brin vuole dare un'altra chance agli aerostati.

"Crediamo che una tecnologia più leggera dell'aria abbia la capacità di accelerare gli aiuti umanitari raggiungendo località remote con poche infrastrutture e di ridurre le emissioni di carbonio per il trasporto aereo e merci", ha dichiarato Alan Weston al Financial Times nel giugno 2022. Weston è un esperto di aeronautica e ha lavorato come dirigente alla NASA prima di essere scelto da Brin per dirigere la LTA Research, la società che vuole fornire aiuti umanitari attraverso i dirigibili.

Il suo Pathfinder 1 ha appena ricevuto il certificato di aeronavigabilità che consentirà al dirigibile di iniziare i voli di prova al Moffett Field. un aeroporto della NASA nella Bay Area, e nell'aeroporto di Palo Alto verrà poi trasferito nell'ex hangar per dirigibili Goodyear Airdock ad Akron, Ohio, dove la società sta già lavorando alla costruzione di una nave ancora più grande, il Pathfinder 3.

Come funziona il Pathfinder 1

Il Pathfinder 1 è un enorme dirigibile lungo quasi 121 metri e largo quasi 20 ed è più leggero di un aeroplano. Quando il dirigibile prenderà il volo sarà azionato da 12 motori elettrici che sollevando 13 sacchi di elio. Il dirigibile di Brin era originariamente destinato a utilizzare l'idrogeno come gas di sollevamento, è infatti molto più economico dell’elio e fornisce oltre il 10% di portanza in più. La Federal Aviation Administration richiede però che tutti i dirigibili abbiano gas di sollevamento non infiammabili, escludendo così l’idrogeno altamente volatile.

Per far volare il dirigibile non servono infrastrutture, come ha spiegato la società sul suo sito web "se piste, strade e porti vengono danneggiati, i dirigibili della LTA possono ancora fornire ciò di cui le comunità hanno bisogno. Se le antenne dei cellulari vengono messe fuori uso, i dirigibili possono librarsi e fornire il servizio", proprio per questo potrebbero svolgere un ruolo chiave in caso di catastrofi o in situazioni in cui è necessario prestare soccorso.

L'obiettivo del dirigibile sarà consegnare cibo e altri beni di prima necessità in aree remote del mondo. Il dirigibile della LTA potrebbe trasportare fino a 200 tonnellate di carico, "quasi dieci volte la capacità di trasporto di un Boeing 737" ha detto Weston a Bloomberg a maggio. Il veicolo all'occorrenza potrebbe anche trasformarsi in un lussuoso "yacht aereo" per Brin e la sua famiglia, come aveva spiegato il cofondatore di Google al quotidiano The Guardian. Il prezzo del progetto dovrebbe oscillare tra i 100 e i 150 milioni di dollari.