No, non è vero che le nuotatrici alle Olimpiadi hanno “Not a dude!” sui costumi contro le donne trans L’ex senatore della Lega ha condiviso su X l’immagine di una ragazza in costume che sul pube ha la scritta “Not a Dude!”, “Non un ragazzo!”. L’immagine è un falso e fa riferimento a un dibattito in corso da anni sul ruolo nello sport delle donne che hanno affrontato un percorso di transizione di genere. Il dibattito riguarda soprattutto il nuoto ed è partito dal caso dell’atleta Lia Thomas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Le immagini stanno circolando parecchio sui social. Il soggetto è lo stesso: ci sono nuotatrici che indossano un costume intero che sul pube ha scritto: “Not a Dude!”. Tradotto: “Non un ragazzo!”. La foto, con tanto di complimenti, è stata pubblicata anche da Simone Pillon, ex senatore eletto nel 2018 tra le liste della Lega. Dalla narrativa che si sta costruendo sui social sembra che questo motto faccia parte di una campagna spontanea contro la partecipazione alle gare femminili di atlete che hanno affrontando un percorso di transizione di genere. Non è così, semplicemente per il fatto che la foto non è vera.

La ragazza in costume arancione di “Not a Dude!”

La foto che vengono ricondotte a questa campagna non sono originali. Si tratta di foto di atlete che sono state modificate, in modo anche abbastanza elementare. Qui non serve nemmeno l’intelligenza artificiale. Basta un qualsiasi programma di fotoritocco e la scritta viene semplicemente applicata al costume da bagno. Le testimonianze sono varie. L'immagne ritrae una ragazza in piscina con costume arancione. Partiamo dalla foto condivisa da Pillon. Come documentato da David Puente, giornalista di Open, esistono immagini della stessa ragazza con lo stesso costume nella stessa piscina senza nessuna scritta.

Il senatore Pillon non solo ha condiviso l’immagine ma anche deciso di collocarla alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Diverse nuotatrici olimpiche hanno indossato il costume con una scritta posizionata strategicamente a specificare che "Not a dude", non sono un ragazzo. Belle, brave e ironiche. Apprezzo moltissimo Di questi tempi andrebbe resa obbligatoria, magari illuminata a led. Voi che dite?”

A chi gli fa notare che si tratta di una fake news, Pillon risponde con un un tweet dell’account @politico_web. Su questa risposta vorremmo dirvi di più ma l’account risulta cancellato. La foto di Pillon è stata condivisa anche da altre pagine. Facendo una ricerca più estesa la possiamo trovare anche su Facebook, ad esempio nella pagina No #Mes o da singoli account. Spesso con migliaia di interazioni. Alla fine Pillon si è arreso all'evidenza: "Alla fine a quanto pare era davvero una aggiunta con Photoshop. Peccato".

La campagna fake “Not a Dude!”

Le tracce di questa fake news partono ben prima di questa edizione dei giochi olimpici. Nella sezione Fact Check di AFP troviamo un’analisi di marzo 2024 in cui vengono riportate altre immagini simili a quella condivisa da Pillon. Nello specifico si vede qui una foto di un gruppo di ragazze in costume che risale addirittura al 2018. Anche qui la scritta “Not a Dude!” è stata applicata dopo.

Tutta la campagna di fake news non nasce dal nulla ma arriva da un dibattito avviato negli ultimi anni sullo sport e le donne che hanno affrontato una transizione di genere. Un dibattito che riguarda soprattutto il nuoto perché in questo sport è nato il caso di Lia Thomas, una nuotatrice che dopo la transizione di genere ha partecipato a diverse gare femminili. Negli Stati Uniti i suoi risultati hanno portato politici, attivisti e organizzazioni sportive a chiedersi dove dovrebbe gareggiare per garantire sia la sua libertà che quella delle sue avversarie. Alla fine Lia Thomas non è stata ammessa a queste Olimpiadi.