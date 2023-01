Miss York bannata su TikTok dopo aver mostrato l’acne: “Mi hanno segnalata come contenuto raccapricciante” Non è la prima volta che sulla piattaforma si verifica un caso del genere: nel 2020 erano già emerse strategie di moderazione per sopprimere i contenuti di utenti poveri, vecchi, brutti e grassi.

Da reginetta di bellezza a “contenuto raccapricciante”. La storia di Eva è prima di tutto una storia che racconta come funziona la moderazione su TikTok. Eva poteva essere lo stereotipo perfetto per la piattaforma, è Miss Teen Galaxy York, però ha deciso di spogliarsi da ogni trucco, letteralmente.

Ha scelto di usare il suo profilo social per sfatare gli stereotipi sull’acne. E dopo aver pubblicato una foto del volto struccato e segnato dalle infiammazioni, TikTok ha deciso di chiudere il suo profilo, segnalando il suo scatto come “contenuto raccapricciante”.

La scelta di Eva

"Solo perché hai dei difetti all'esterno, non significa che non sei bella", ha detto Eva, che vive a Easingwold, nel North Yorkshire, e ha 16 anni. Proprio per questo la reginetta di bellezza, forte del suo ruolo, aveva scelto la piattaforma come luogo per combattere tutti i pregiudizi legati all’acne e rassicurare i ragazzi e le ragazze con problemi alla pelle. Fino a quel momento il suo profilo era stato solo una sequenza di successi e immagini in posa, voleva cambiare rotta e andare oltre all'immagine stereotipata di sé.

Come spiega alla BBC lei è stata la prima a soffrire molto per i segni sul suo volto, “sono difficili da coprire e all’inizio non volevo nemmeno uscire di casa, ero depressa e le cure non funzionavano”. Poi però ha capito che “l’acne non definisce chi sei”, per questo ha deciso di pubblicare video su TikTok per dare incoraggiamento e consigli utili. Nel mondo dello spettacolo, l'acne di Eva non ha ostacolato il suo successo, la sedicenne dovrebbe competere alle finali nazionali a marzo. In caso di vittoria, passerà alla competizione negli Stati Uniti.

L'account cancellato

Dopo aver postato lo scatto però, il suo account è stato cancellato senza preavviso, perché non rispettava le linee guida dell’azienda. "Non si adattava a loro a causa della mia pelle, perché era un contenuto raccapricciante", ha spiegato Eva alla BBC Radio York.

Miss Teen Galaxy York ha scritto così una mail all'azienda chiedendo spiegazioni , "non mi sono fatta abbattere e ho creato di nuovo l'account il giorno successivo e l'ho reso ancora migliore." TikTok ora ha ripristinato il profilo ufficiale di Eva, rilasciando anche la sua versione sulla segnalazione.

TikTok chiede scusa

I portavoce di TikTok hanno spiegato che la piattaforma vuole essere al servizio di “un'autentica espressione di sé creativa". Mi sono scusati con Miss Teen Galaxy York e spiegato: "Siamo consapevoli del fatto che non prendiamo tutte le decisioni di moderazione giuste e ora abbiamo ripristinato l'account di Eva. Speriamo che Eva continui a utilizzare TikTok per offrire incoraggiamento e consigli agli altri e per condividere la sua storia", hanno concluso.

Una storia già sentita

Ci sono dei precedenti. La piattaforma infatti è già stata criticata per essere fat phobic, e promuovere esclusivamente i contenuti di utenti considerati attraenti.

Nel 2020 gli influencer body positive avevano protestato per le numerose segnalazioni fatte dalla piattaforma ai loro video. TikTok infatti censurava le immagini dei loro corpi se svestiti in parte, lo stesso trattamento non era però riservato agli influencer più magri.

Non solo, i documenti TikTok esaminati da The Intercept a marzo 2020 mostravano politiche per sopprimere i contenuti di utenti poveri, vecchi, brutti, e censurare “forme del corpo anormali”, “paffuti” e “obesi”.