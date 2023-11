Mark Zuckerberg in ospedale, la sua carriera come lottatore di MMA non sta andando benissimo Il fondatore di Meta, classe 1984, ha cominciato a dedicarsi alle arti marziali durante la pandemia di Covid. Nel maggio scorso ha vinto alcuni tornei di jujutsu brasiliano.

A cura di Valerio Berra

Pigiamino da degente. Gamba bloccata da bende e tutori, braccialetto di plastica e doppio cuscino per restare più comodi. L’ultima foto pubblicata da Mark Zuckerberg su Facebook non è esattamente l’immagine trionfale di uno degli uomini più ricchi del mondo. Zuck ha spiegato ai suoi follower che il suo ultimo allenamento di MMA si è concluso con la rottura del legamento crociato anteriore.

“Sono grato ai medici e al team che si prendono cura di me. Mi stavo allenando per un incontro competitivo di MMA all'inizio del prossimo anno, ma ora è un po' in ritardo. Non vedo l'ora di farlo dopo che mi sarò ripreso. Grazie a tutti per l'amore e il supporto”.

La passione del fondatore di Meta per le arti marziali

Zuck ha spiegato di essersi rotto il crociato durante lo sparring, la parte dell’allenamento che simula l’incontro con l’avversario. Il fondatore di Meta non è un atleta improvvisato, almeno non più. Ha iniziato a studiare le arti marziali durante la pandemia di Covid e nel maggio del 2023 ha partecipato ai suoi primi incontri competitivi di jujutsu brasiliano. I risultati sono stati più che buoni: Zuck ha portato a casa anche un paio di medaglie.

INSTAGRAM | Mark Zuckerberg durante un incontro di jujutsu brasiliano

L’incontro con Elon Musk

Questa estate, per qualche settimana, i giornalisti che si occupano di tecnologia, compresi i presenti, si sono trovati a visitare molto spesso una serie di siti specializzati in sport da combattimento. Elon Musk e Mark Zuckerberg, rispettivamente prima e settima persona più ricca del mondo, avevano deciso di scontarsi in un ring di MMA.

Le dinamiche di questo evento sono state discretamente divertenti. Prima i due si sono punzecchiati sui social come dei piccoli trapper di periferia. Poi Musk ha deciso che l’incontro si sarebbe tenuto al Colosseo a Roma. Dopo un passaggio di telefonate con il ministro della Cultura italiana Gennaro Sangiuliano la location si è spostata a Pompei.

Alla fine niente. Non vedremo i due capitani delle Big Tech prendersi a calci in bocca in un sito archeologico. Pare che sia stato Musk a tirarsi indietro. Zuck aveva chiuso la questione con un post sulla piattaforma Thread: “Se Elon dovesse mai prendere sul serio un appuntamento vero e un evento ufficiale, saprebbe come contattarmi. Altrimenti, è ora di andare avanti. Mi concentrerò sulla competizione con persone che prendono sul serio questo sport”.