L’ultimo volo di Ingenuity su Marte, la Nasa saluta il drone capace di volare su un altro pianeta Ingenuity fa parte della missione della Nasa Mars 2020, ed è il primo elicottero a volare su un altro pianeta. Le sue operazioni dovevano chiudersi nel 2022 ma visti tutti i suoi successi i ricercatori hanno deciso di continuare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Doveva essere un test e si è trasformato in un'impresa che ha aperto la strada a nuove destinazioni spaziali. Ingenuity, il drone della Nasa, ha spiccato il suo ultimo volo su Marte. "Ha funzionato come un esploratore per il rover Perseverance, andando a controllare i siti sul pianeta rosso", ha detto l'amministratore della NASA Bill Nelson, in un videomessaggio pubblicato su X. "Ingenuity ha dimostrato come il volo possa migliorare le missioni operative e ci sta aiutando nella ricerca della vita su Marte." In realtà la sua missione doveva terminare nel 2022, ma, visto i successi riportati dal drone elicottero, la Nasa ha deciso di prolungare la sua permanenza sul Pianeta Rosso. "Questa missione ha superato di gran lunga le nostre aspettative", ha dichiarato la Nasa.

Negli ultimi tre anni, l’elicottero ha attraversato crateri, è sopravvissuto a forti tempeste di sabbia e a notti gelide, dimostrandosi estremamente resistente. Secondo i piani iniziali della missione, Ingenuity avrebbe dovuto compiere 5 voli in 30 giorni, e invece ha viaggiato sul Pianeta rosso per 128 minuti, coprendo quasi 18 chilometri con 72 voli. Secondo Nelson: "I suoi contributi saranno ricordati a lungo. Ingenuity ha aperto la strada ai futuri voli nel nostro sistema solare e sta aprendo la strada a missioni umane più intelligenti e sicure su Marte e non solo".

La missione Mars 2020

Ingenuity fa parte della missione della Nasa Mars 2020, è il primo elicottero a volare su un altro pianeta. Il drone è stato lanciato il 30 luglio ed è atterrato su Marte quasi un anno dopo, il 18 febbraio 2021. Da quel momento insieme al rover Perseverance ha iniziato a esplorare la superficie marziana. Per riuscire a volare nell‘atmosfera marziana Ingenuity ha usato due eliche con una velocità di 3.000 giri al minuto, circa 10 volte quella di un elicottero normale.

Leggi anche Il volo spaziale può causare disfunzione erettile: rischi per gli astronauti che andranno su Marte

"È il primo aereo a raggiungere un volo motorizzato e controllato su un altro pianeta, aprendo la strada a futuri esploratori aerei su Marte e, potenzialmente, altre destinazioni spaziali. Un'impresa che è stata definita degna dei fratelli Wright ", ha scritto la Nasa. Infatti Ingenuity sotto i pannelli solari ha un frammento dell'ala di Flyer, l'aeroplano utilizzato dai fratelli Wright per il primo volo sulla Terra.

L'ultimo volo di Ingenuity

La Nasa ha deciso di concludere la missione, durante il 72° volo di Ingenuity ci sono stati dei problemi di comunicazione tra il drone e il rover Perseverance. Non solo, le immagini arrivate all'agenzia spaziale, hanno mostrato che una delle pale del drone è stata danneggiata durante l'atterraggio, e ora non è più in grado di volare. Ingenuity ne ha superate tante durante la sua missione su Marte. Ad aprile 2023, per esempio, dopo aver spiccato il suo 50esimo volo il drone ha interrotto le comunicazioni, la Nasa ha dovuto aspettare 63 giorni prima di ricevere la chiamata dal drone. A luglio 2022 invece Ingenuity aveva perso l'orientamento a causa delle polveri marziane.

Ora la Nasa ha salutato il drone: "Il suo viaggio storico è giunto a termine. Quell'elicottero ha volato sempre più in alto di quanto avessimo mai immaginato e ha aiutato la NASA a fare ciò che sappiamo fare meglio: rendere l'impossibile, possibile"