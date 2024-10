video suggerito

Lo sfogo di Nonna Silvi dopo l’alluvione in Toscana: “Da mesi dico di pulire le fogne, ora chi ci ripaga?” Silvana Bini, sui social Nonna Silvi, è una food influencer diventata nota sui social grazie alle sue ricette della tradizione toscana. Nel suo ultimo video ha mostrato tutta la sua rabbia per i danni causati dall’esondazione del fiume Elsa a Castelfiorentino, Firenze, dove possiede un’attività di prodotti locali: “Il nostro Comune cosa ha fatto? Sono mesi che dico di pulire le fogne, ma nessuno mi ha ascoltato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal profilo di Nonna Silvi (Silvana Bini), a sinistra il video dello sfogo e a destra una delle sue video ricette

"Il nostro lavoro si ferma. Sono due mesi che dico delle fogne, ma nessuno mi ha ascoltato. Mi è finita la voce a dire che le fogne sono piene". La voce rotta e le lacrime trattenute a stento. Così Nonna Silvi, nome social di Silvana Bini, ha mostrato sui suoi social lo scenario di desolazione lasciato dall'esondazione del fiume Elsa a Castelfiorentino, in provincia di Firenze.

Nonna Silvi, così si fa chiamare sui social, negli ultimi anni si è guadagnata la simpatia di molti grazie alle sue ricette della tradizione toscana e al suo mordente inconfondibile. Oggi i suoi profili vantano milioni di follower: per l'esattezza 3,5 su Instagram e 1,8 su TikTok. È proprio a loro che ha voluto mostrare cosa sta succedendo nella sua terra, a Castelfiorentino, dove gestisce un negozio di prodotti locali e gastronomia, che ora – come per le altre attività della Valdelsa – sta facendo i conti con i danni causati dal maltempo.

La rabbia di Nonna Silvi: "Nessuno mi ha ascoltato"

Mentre è in macchina, seduta sul lato passeggero, Nonna Silvi mostra l'acqua che ha allagato qualsiasi cosa a Castelfiorentino: i campi, le strade, qualsiasi cosa è ricoperta da un'enorme distesa di acqua putrida.

"Due mesi che dico delle fogne, ma nessuno mi ha ascoltato, ci siamo arrivati. Chi ci ha assistito?", ha detto la signora Silvana, per poi spiegare meglio: "Ci mandano gli operai e buttano lo sporco nelle fogne e sono tutte piene. Siamo tutte persone che lavorano qui. Lì c'è un nostro camion pieno di pane tutto da buttare", aggiunge indicando un camion per metà sommerso dall'acqua.

"Qui ci sono tutte zone industriali. Cosa ha fatto il nostro Comune? Le tasse le paghiamo". Anche ai dei passanti che incontra per strada lo ripete: "Il nostro Comune cosa ha fatto? Io sono Nonna Silvi, non so se mi conoscete. Ora si prendono le telecamere e si fa vedere. Guardate come siamo messi".

"Sono due mesi. Venivano gli operai a pulire, per la bellezza della strada, tagliavano l'erba e la buttavano nelle fogne. Io gli dicevo: se viene l'acqua, succede il macello e il macello c'è stato. Ora chi ci ripaga? Vergognosi", prosegue la nonna influencer.

I commenti di affetto al video

In nemmeno 24 ore dalla pubblicazione la sezione dei commenti al video è stata intasata da messaggi di solidarietà e affetto, ma anche di rabbia verso le istituzioni. C'è chi scrive "Siamo un Paese finito" e chi si concentra soprattutto sul dolore della Nonna Silvi: "Una grande donna e grande lavoratrice. Nelle tue parole si percepisce tutta la tua sofferenza i sacrifici di una vita. La tua rabbia è piena di verità" le scrive su TikTok una follower, a cui la signora Silvana ha risposto, ribadendo ancora una volta "Nessuna paura solo verità".