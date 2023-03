Le nuove regole di TikTok: i minorenni potranno passare al massimo un’ora sulla piattaforma L’app ha proposto nuove funzionalità per ridurre la permanenza sul suo feed. Per chi ha meno di 18 anni sarà obbligatorio inserire una password dopo 60 minuti di utilizzo.

A cura di Elisabetta Rosso

Ormai viene trattata come un dipendenza, e forse lo è. Per smettere di fumare prima devi contare quante sono le sigarette del giorno, e poi impostare un numero massimo, dice il medico, ora anche TikTok segue questa strategia. Sul social sarà possibile impostare un timer, servirà a regolare il tempo di permanenza sul social, una specie di limite. In aggiunta verranno anche inviate dashboard per prenderre consapevolezza del tempo trascorso a scrollare il feed. Certo tutto questo vale se la piattaforma continuerà a rimanere attiva in Occidente, un dubbio che sta diventando sempre più concreto dopo il ban della Commissione Ue e del Parlamento Ue.

L’obiettivo principale è tutelare i minori, per questo agli utenti con meno di 18 anni verrà applicata una soglia massima di 60 minuti. Scattata l’ora sarà necessario inserire una password. Se la funzione viene disabilitata, dopo 100 minuti TikTok chiederà di impostare un nuovo limite. Per i minori di 13 anni il tempo di prolungamento non potrà superare la mezz’ora. I maggiorenni invece potranno inserire delle notifiche per precisare nuovi limiti in autonomia.

La nuova funzionalità per limitare il tempo sul social

L'app ha testato per un mese la nuova funzione, spiegando che i risultati sono stati più che soddisfacenti. I suggerimenti infatti hanno incentivato ad attivare strumenti per la gestione del tempo con un aumento del 234%. I ragazzi tra l’altro riceveranno anche una mail ogni settimana che riporta in dati il tempo trascorso sull’app, per aumentare la consapevolezza e incentivarli a porsi nuovi obiettivi.

TikTok ha spiegato di aver lavorato insieme agli esperti del Digital Wellness Lab del Boston Children's Hospital per capire come gestire i limiti di tempo sulla piattaforma. "Sebbene non esista una posizione condivisa collettivamente su quanto tempo davanti allo schermo sia ‘troppo', o anche sull'impatto del tempo davanti allo schermo in modo più ampio, riconosciamo che gli adolescenti in genere richiedono un supporto extra quando iniziano a esplorare il mondo online in modo indipendente", ha spiegato Cormac Keenan, Head of Trust and Safety di TikTok, in una dichiarazione.

Il servizio Family Pairing

Anche i minori di 13 anni, quelli che usano la versione di TikTok con esperienza limitata, potranno impostare un limite di 60 minuti per utilizzare l’app. In questo caso però per estendere il tempo sul social, ogni 30 minuti il genitore dovrà mettere una password. La novità si inserisce nello spazio Family Pairing creato da TikTok per aiutare i genitori o i tutori a proteggere i ragazzi. Tra le altre funzionalità c’è anche l’accesso a una dashboard che mostra il tempo di utilizzo dell’app, quanto spesso è stata aperta, e se l’accesso è avvenuto di notte o di giorno.

Il social aggiungerà anche l’impostazione “Disattiva notifiche”, selezionandola si potranno bloccare gli avvisi di TikTok. Le segnalazioni push in realtà sono già bloccate autonomamente dalle 21 per i ragazzi tra i 13 ei 15 anni e dalle 22 per gli adolescenti tra i 16 e i 17 anni. Oltre il Family Pairing TikTok renderà disponibile a tutti gli account strumenti come notifiche, limiti di tempo, e promemoria del sonno per aiutare gli utenti a regolare la permanenza sul social.