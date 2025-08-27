“Le mie foto erano sul forum porno da mesi, non riuscivo a dirlo”: la storia di Carolina Porqueddu

Carolina Porqueddu, 29 anni, è una creator su Instagram e TikTok, dove pubblica contenuti divertenti e ironici. Anche le sue foto sono finite sul forum a contenuto pornografico denunciato dalla creator Anna Madaro. A Fanpage.it ha raccontato cosa ha significato per lei: “È stato terribile, mi sono sentita come se fosse spiata perennemente da qualcuno”.

INSTAGRAM | Foto di Carolina Porqueddu

"Perché non lo hai detto a nessuno?". Se sei una donna questa frase probabilmente te la sei sentita dire almeno una volta. E se non è stata detta a te, l'hanno detta a una tua conoscente, una tua amica, collega o sorella. Il punto è che denunciare una molestia o un abuso può essere molto difficile, per tanti motivi: la paura di essere liquidate come quelle "esagerate" o "pesanti" o più semplicemente l'istintivo e umano bisogno di andare avanti, di non voler che la propria vita venga condizionata da quel gesto o da quella parola.

Ma quando non si è più sole, quando la battaglia diventa di tante, le cose cambiano. E la paura che la propria voce non venga ascoltata si trasforma nel desiderio di urlare ancora più forte. È quello che sta succedendo in questi giorni dopo la denuncia della creator Anna Madaro che ha raccontato come diverse sue foto siano finite in un forum pornografico frequentato da uomini (e che in queste ore stanno cercando di abbandonarlo anche a costo di pagare). Dopo di lei, tante altre ragazze e donne hanno denunciato di aver subito la stessa cosa. C'è chi lo ha scoperto proprio ora, grazie alle parole di Madaro, ma c'è anche chi lo sapeva da tempo ma ha trovato solo ora la forza di dirlo pubblicamente.

Carolina Porqueddu ha 29 anni ed è una creator su Instagram e TikTok seguita da più di 200.000 persone. Sui social si chiama ketosaurr e qui pubblica video dai toni divertenti e sarcastici in cui racconta la sua vita, le sue amicizie e l'amore per il suo cagnolino. Anche le sue foto, le sue storie, sono state date in pasto allo stesso forum, senza che qualcuno gli avesse mai chiesto il permesso. A Fanpage.it ha raccontato cosa ha significato per lei e perché oggi ha deciso di dirlo pubblicamente.

Quando hai scoperto che c'erano anche le tue foto su quel forum?

Le ho viste la prima volta qualche mese fa. Avevo googlato il mio nome così per curiosità e tra i risultati c'era una pagina di questo forum con accanto il mio nome.

Come hai reagito?

Per prima cosa ho avuto paura, poi quando ho visto che erano solo foto dal mio profilo Instagram ho tirato un sospiro di sollievo, ma è durato poco.

In che senso?

Dopo qualche istante mi sono accorta che non si trattava di qualche foto. C'erano screenshot di qualsiasi mia foto o storia da me pubblicata. Foto di me in costume, in leggings da palestra, o anche semplice foto di me in t-shirt zoomate e ritagliate su singole parti del mio corpo. È stato terribile.

Come ti sei sentita?

Il fatto che ci fossero così tanti screenshot, tantissimi anche delle mie storie, mi ha fatto sentire come se qualcuno mi spiasse in continuazione. Ti senti davvero come se qualcuno ti fosse entrato dentro casa di nascosto. Perché non c'erano soltanto le foto dei post che ho pubblicato io, ma anche gli screenshot di storie di ogni tipo, che invece durano 24 ore. Quindi significa che queste persone sono lì pronte a trovare qualsiasi dettaglio e a ripubblicarlo dove vogliono loro.

Sei più entrata a controllare?

Sì, ci sono entrata proprio subito dopo la denuncia di Anna Madaro e l'ultima mia foto era stata pubblicata venerdì. Vuol dire che per tutto questo tempo hanno continuato a spiarmi e a caricare le mie foto. Anche quando ero lì a parlare di questo argomento qualcuno prendeva le mie foto per metterle in quel forum.

Hai letto i commenti?

I commenti sono la parte più paurosa. Un conto è se riposti una mia foto, un altro è se la estrapoli completamente dal suo contesto e la utilizzi per altri scopi, la commenti in modo così volgare e sessualizzato. Lo fanno anche con le foto più innocenti. Non so, se io posto una storia in cui racconto che sono felice perché ho ripreso ad allenarmi, tu non puoi metterla da un'altra parte e scrivere quello che mi vorresti fare.

Cosa hai fatto quando hai visto le tue foto nel forum?

La paura è stata l'emozione più forte. Non ho saputo reagire per quanto ero spaventata. Per prima cosa l'ho detto alle mie amiche perché temevo che anche loro ci fossero finite.

Hai pensato di denunciare la cosa alla Polizia postale?

Io per prima cosa ho provato a segnalare il sito, ma non ho trovato niente, un'email, un contatto, non vedevo modi per farlo. Poi ero bloccata. Parlandone con una mia amica, ho saputo che a volte le foto segnalate vengono sì rimosse ma per poi essere ripubblicate in altre parti del forum. Ero scoraggiata e frustrata, quindi alla fine l'ho lasciato lì e ho cercato di andare avanti. Mi dispiace non aver avuto il coraggio di parlarne subito quando l'ho scoperto.

Non è una colpa.

Sì, ma oggi sono felice di averlo fatto ed è davvero importante che se ne stia parlando. Non lo dico per me, ma per tutte le ragazze e le donne che possono trovarsi in questa stessa situazione.

All'inizio, anche se sono riuscita ad andare avanti, questa cosa mi aveva lasciato dentro un senso di rabbia e schifo, poi però è prevalsa un'altra emozione.

Quale?

Mi sono detta: "Ok, ora è successo a me, sono stata anche fortunata perché non c'era nulla di troppo esplicito e io sono un'adulta. Se capita la stessa cosa a una minorenne? Io non so se qualche anno fa avrei avuto la forza di reagire allo stesso modo, sicuramente l'avrei gestita con molte più difficoltà".

Ecco perché quando ho visto la storia di Anna, ho controllato il forum di cui parlava ho capito che era lo stesso sito, mi sono sentita un'improvvisa forza e il bisogno di raccontare la mia storia a più persone possibili.

Quindi hmo sono decisa e ho raccontato a mia piccola storia ai miei follower nella speranza che possa essere di aiuto e conforto a qualcuno che è nella stessa situazione o istruttiva per chi non ne sapeva nulla.

Scoprire queste foto sul forum ha avuto qualche effetto sul tuo modo di relazionarti ai social?

Per le prime settimane sì. Quando ho visto quelle foto sul forum, ho pensato che non avrei mai più mostrato un centimetro della mia pelle. In tutti i miei video o nelle storie indossavo felpe o maglie larghe. Poi però non so cosa mi sia scattato, ma non volevo più che questa cosa condizionasse la mia vita. Non era giusto.

E poi sul forum ho trovato anche mie foto davvero innocenti. Loro sessualizzano qualsiasi cosa, non è quello che indossi o non indossi a fare la differenza.

Cosa diresti a chi dice che le donne che si mostrano devono accettarne anche le conseguenze?

Chi dice questo di proposito non vuole centrare il punto della questione. In ogni caso, se anche io voglio condividere il mio corpo, voglio postare sui miei canali una foto in costume, che sia più o meno esplicita, tu non hai comunque il diritto di prenderla e farne quello che vuoi.