L'astronauta più anziano della Nasa è tornato sulla Terra per il suo 70esimo compleanno Pettit è partito con Ovchinin e Vagner l'11 settembre, i tre astronauti sonoi rimasti sette mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale.

A cura di Elisabetta Rosso

NASA, Bill Ingalls | Il rientro di Don Pettit

Mentre sfrecciava su una capsula diretta verso la Terra Don Pettit ha compiuto 70 anni. L'astronauta della Nasa è atterrato questa mattina a sud-est di Dzhezkazgan in Kazakistan insieme ai suoi compagni di equipaggio russi Alexey Ovchinin e Ivan Vagner. Pettit ha concluso la sua missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, durata sette mesi, il giorno del suo compleanno.

La Nasa sta effettuando i controlli medici di routine. L'astronauta salirà a bordo di un aereo della NASA diretto al Johnson Space Center dell’agenzia a Houston.

Pettit ha registrato oltre 18 mesi in orbita durante i suoi 29 anni di carriera, al momento è l'astronauta più anziano della Nasa. Tuttavia, il record per "la persona più anziana a volare in orbita" rimane a John Glenn, che nel 1998, all'età di 77 anni, è partito per la missione di nove giorni a bordo dello space shuttle Discovery.

Chi è Donald Pettit

Donald Pettit è nato a Silverton il 20 aprile 1955 e vanta una lunga carriera nello spazio. Ha partecipato alla sua prima missione di lunga durata tra il 2002 e il 2003 con l’Expedition 6, raggiungendo la Stazione Spaziale Internazionale a bordo dello Shuttle STS-113 e facendo ritorno con la navetta russa Sojuz TMA-1.

Nel 2008 è tornato in orbita per la missione STS-126 e nel 2011 per l'Expedition 30/31, a bordo della Sojuz TMA-03M. La sua ultima missione è iniziata l’11 settembre 2024, quando è decollato con la Sojuz MS-26 per unirsi all’equipaggio della Expedition 72.

Come spiega la Nasa sulla sua pagina ufficiale Pettit ha registrato "più di 370 giorni nello spazio e oltre 13 ore di passeggiata spaziale".

L'ultima missione dell'astronauta della Nasa

Pettit è partito con Ovchinin e Vagner l'11 settembre, i tre astronauti sono rimasti sette mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. La stazione è un banco di prova per la NASA per superare le sfide del volo spaziale di lunga durata ed espandere le opportunità commerciali in orbita terrestre bassa.

"Durante il suo periodo a bordo, Petit ha condotto ricerche per migliorare le capacità di stampa 3D in orbita metallica, far progredire le tecnologie di sanificazione dell’acqua, esplorare la crescita delle piante in diverse condizioni idriche e indagare sul comportamento degli incendi in microgravità, contribuendo tutte alle future missioni spaziali", ha spiegato la Nasa sul sito ufficiale.

Le foto scattate da Pettit

Pettit "ha anche usato il suo ambiente a bordo della stazione per condurre esperimenti unici nel suo tempo libero e affascinare il pubblico con la sua fotografia", ha spiegato la Nasa. Ha utilizzato una macchina fotografica con impostazioni di bassa luminosità e lunga durata per catturare l'orizzonte della Terra e la via Lattea sullo sfondo.

Non solo. A dicembre 2024 aveva anche pubblicato un'altra immagine della Terra con la Grande Nube di Magellano e la Piccola Nube di Magellano sullo sfondo.