L'aereo cade in picchiata, 50 passeggeri sbalzati restano feriti: cosa è successo sul volo di Sidney Dalle descrizioni del passeggeri potrebbe essere stata una turbolenza di aria chiara a provocare la perdita di quota, i radar degli aerei con una buona probabilità riescono a prevedere queste turbolenze, ma a volte non riescono a evitarle.

Intervista a Danilo Recine Vicepresidente ANPAC

A cura di Elisabetta Rosso

“L’intero aereo stava urlando. Ha iniziato a scendere in picchiata e io ho pensato semplicemente: OK finisce tutto qui", è il racconto di un passeggero del volo LA800, partito da Sydney e diretto a Auckland. A circa un ora dall'atterraggio si è verificato “problema tecnico”. L'aereo ha perso quota rapidamente, i passeggeri sono stati sbalzati dai sedili e lanciati sul soffitto dell'aereo. L'incidente ha casato almeno 50 feriti e 13 persone sono state ricoverate in ospedale.

"Al momento abbiamo due dichiarazioni contrastanti. C'è chi dice che è stata una turbolenza repentina a causa della quale l’aereo ha perso velocemente quota in modo molto violento, ma secondo una dichiarazione della compagnia, l’incidente è stato causato da un problema tecnico", ha spiegato a Fanpage.it Danilo Recine, Vicepresidente ANPAC, Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile.

"Ora io non saprei dire quale possa essere stato il problema, anche perché parliamo di un aeroplano di ultima generazione. Potrebbe essere un black out, potrebbe essersi sganciato l’autopilota, ma non so cosa possa aver innescato una discesa così violenta come viene descritta dai passeggeri."

Cosa succede in caso di perturbazioni

Non è il primo caso, può succedere che un aereo perda quota, per esempio attraversando aree come catene montuose che si riscontrino problemi relativi alle turbolenze in area chiara. "In altre parole tu non vedi nuvole ma le correnti d’aria in quelle zone sono così forti che possono provocare sbalzi. I radar degli aerei con una buona probabilità riescono a prevedere queste turbolenze, ma a volte non riescono a evitarle", ha spiegato Recine. "Le perturbazioni sono più comuni sui voli di lungo raggio, se si vola dal Sud America attraversando i tropici o sorvolando gli oceani a volte ci sono fenomeni meteorologici di questo tipo".

Dalle descrizioni del passeggeri potrebbe essere stata una turbolenza di aria chiara a provocare la perdita di quota, "se succede quando non si ha la cintura di sicurezza si viene sbalzati via dai sedili e scaraventati sul tetto dell'aereo."

L'ipotesi del problema tecnico

Latam Airlines ha dichiarato in un comunicato che si è verificato "un problema tecnico durante il volo che ha causato un forte movimento" ma non ha spiegato cosa è successo. "Latam si rammarica dei disagi e dei danni che questa situazione potrebbe aver causato ai suoi passeggeri e ribadisce il proprio impegno per la sicurezza come priorità nel quadro dei suoi standard operativi”, ha poi aggiunto.

"Ora non è chiaro quale possa essere stato il problema tecnico, deve essere stato qualcosa che ha tolto il controllo ai piloti e ha dato un input di picchiata all’aereo", ha spiegato Recine. "Però non mi viene in mente nessun tipo di avaria che possa causare qualcosa del genere. Comunque per sbattere una persona sul soffitto ci vuole una forza notevole, deve essere stato qualcosa di violento. Sicuramente però dobbiamo aspettare che esca una versione ufficiale."

I rischi per la sicurezza

“L'aereo è atterrato all'aeroporto di Auckland come previsto. A seguito dell’incidente sono rimasti colpiti alcuni passeggeri e l’equipaggio di cabina. Hanno ricevuto assistenza immediata e sono stati valutati o curati dal personale medico dell'aeroporto secondo necessità", ha spiegato un portavoce della compagnia aerea. "In questo caso i danni sono stati contenuti, se già gli assistenti di volo avessero girato con i carrelli in quel momento il rischio era che venissero sbalzati sul tetto ferendo ancora più persone e in modo ancora più grave" ha sottolineato Recine.

"A ogni modo i piloti hanno preso il controllo subito, limitando qualsiasi danno ulteriore. E comunque è sempre meglio tenere la cintura di sicurezza quando si è seduti, perché anche in un caso del genere ti protegge e non ti fa sbattere sul tetto dell’aereo, poi è chiaro se qualcuno sta andando in bagno non ha scelta, ma da seduti si possono evitare incidenti mettendo la cintura".