La Willy Wonka experience ha fatto piangere un gruppo di bambini: "Abbiamo chiamato la polizia" Sui social sono diventate virali le immagini dell'evento, in particolare il video di un attrice con una maschera d'argento che interpretava uno strano personaggio creato dall'intelligenza artificiale.

A cura di Elisabetta Rosso

Doveva essere "il luogo in cui i sogni del cioccolato diventano realtà", e invece si è rivelato un capannone addobbato con decorazioni posticce e uno strano personaggio che sbucava da uno specchio con una maschera argento. Il sito della "Willy's Chocolate Experience" mostrava fontane di cioccolato, un "Giardino Incantato", un "Tunnel del Crepuscolo" e un "Laboratorio dell'Immaginazione", e così i genitori hanno deciso di acquistare un biglietto da 40 euro per portare i loro bambini dentro il magico mondo di Willy Wonka. L'evento prometteva "sorprese per ogni occasione", e almeno su una cosa gli organizzatori non hanno mentito.

E infatti e famiglie che si sono presentate nella una zona industriale a Whiteinch, Glasgow, a fine febbraio, si sono trovate di fronte "a un magazzino abbandonato e vuoto". C'erano una manciata di attori, un piccolo castello gonfiabile e una caramelle gommose razionate. Per questo i genitori hanno deciso di chiamare la polizia e chiesto il risarcimento del biglietto. Dopo qualche ora l'evento è stato cancellato. A trarre in inganno sono state le coloratissime immagini generate dall'intelligenza artificiale (IA), che mostravano un parco a tema ispirato al nuovo film della Disney, Wonka. Sembra che l'IA abbia scritto la sceneggiatura che gli attori avrebbero dovuto recitare. Questo spiegherebbe la presenza di The Unknow, lo strano personaggio con la maschera argento apparso in molti video sui social. Sarebbe un cioccolataio cattivo che vive nelle pareti, non ha nessun riferimento né libro di Roald Dahl, né al film con Timothée Chalamet.

Cos'è successo alla Willy's Chocolate Experience

L'evento è stato organizzato da House of Illuminati, una società di eventi specializzata nella "creazione di esperienze straordinarie", diretta da Billy Coull. L'azienda ha promesso a 850 clienti il rimborso del biglietto e ha annullato l'evento. "In una dichiarazione video rilasciata dal canale scozzese STV News, Coull ha detto: "Sono così dispiaciuto con tutti, è stata una vera delusione", e ha attribuito il fallimento a problemi tecnici. "È stata una giornata molto stressante e frustrante per molti e per questo siamo davvero dispiaciuti", ha aggiunto.

Le famiglie hanno anche creato un gruppo su Facebook per condividere le immagini della Willy's Chocolate Experience. Diversi genitori hanno raccontato che i figli sono scoppiati a piangere quando sono entrati nel capannone. "La cosa peggiore è che non c'era nemmeno il cioccolato", si legge in un post.

Il racconto degli attori

L'attore e comico Paul Connell, chiamato dall'azienda per interpretare Willy Wonka ha spiegato su TikTok: "Provo compassione per chiunque abbia acquistato i biglietti". Ha spiegato che gli è stato dato un copione di 15 pagine pieno di “sciocchezze generate dall’intelligenza artificiale” e gli è stato detto di dare ai bambini una caramella e una bicchiere di limonata. “Appena sono entrato il mio cuore è sprofondato, mi sono sentito triste perché ero consapevole di cosa sarebbe successo quando i bambini sarebbero entrati."

Anche Kirsty Paterson, l'attrice che che ha interpretato l'Umpa Lumpa (la sua foto è diventata virale sui social) ha raccontato a Vulture: "Avevano questa ‘Jellybean Room', ma alla fine siamo rimasti senza caramelle, le ho dovute razionare. Era tutto organizzato malissimo, è stato semplicemente umiliante”.