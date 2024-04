video suggerito

40 bambini aggiunti a gruppi WhatsApp di autolesionismo, il caso terrorizza le famiglie di Tyneside 40 studenti minorenni sono stati aggiunti sui gruppi dove vengono condivisi contenuti violenti, razzisti e pericolosi. Una volta entrati è difficile uscire dal sistema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Arriva l'invito, apri WhatsApp, c'è una nuova chat, clicchi sopra ed entri in un mondo sotterraneo. Secondo un’indagine della BBC, 40 bambini di appena 9 anni sono stati aggiunti a gruppi che promuovono autolesionismo, violenza sessuale e razzismo. I genitori degli studenti che frequentano le scuole di Tyneside, nel Nord Est dell'Inghilterra, hanno ricevuto un avvertimento dalla polizia della Northumbria.

Il padre di una ragazza coinvolta ha raccontato di aver scoperto queste chat "che contengono immagini che nessun bambino dovrebbe mai vedere". Ha poi aggiunto: "L'ho immediatamente rimossa dal gruppo ma il danno potrebbe essere già stato fatto. Mi sono sentito male, lo trovo assolutamente terrificante".

Queste chat spesso sono un bacino per raccogliere immagini di ogni tipo, dagli abusi all'autolesionismo. La BBC ha infatti ha trovato foto di corpi mutilati e di violenze. La polizia della Northumbria ha spiegato che sta indagando sulle "segnalazioni di contenuti inappropriati".

Dentro i gruppi c'erano quasi 900 persone. Secondo Rani Govender, responsabile per la sicurezza dei bambini online, i contenuti che promuovono il suicidio o l'autolesionismo potrebbero essere devastanti ed esacerbare i problemi di salute mentale latenti. "Può avere un forte impatto sul loro sonno e sulla loro ansia,", ha spiegato.

Il caso Molly Russell

Il mondo sotterraneo (ma estremamente accessibile) fatto di contenuti violenti, disturbanti o offensivi ha già causato le sue vittime. Tra queste Molly Russell, 14 anni. La ragazza si è suicidata nel 2017, le indagini hanno rivelato che negli ultimi sei mesi di vita Molly ha interagito con oltre 2.100 post su Instagram associati alla depressione, all’autolesionismo o al suicidio. “Questo materiale ha influenzato la sua salute mentale in modo significativo e non secondario”, ha dichiarato Andrew Walker, medico legale coinvolto nel caso.

Con il suicidio di Molly per la prima volta viene puntato il dito contro i social media. "Quando abbiamo visto per i contenuti dannosi a cui Molly era stata esposta prima della sua morte, siamo rimasti inorriditi", ha raccontato Ian Russell, padre di Molly. "Non immaginavo che le piattaforme globali avrebbero potuto ospitare questi contenuti o permesso ai loro algoritmi di raccomandarli". Non solo, Russell ha poi aggiunto: "Pensavamo che le piattaforme avrebbero rimosso quel contenuto", ha detto. “Sono passati più di sei anni da quando Molly è morta ed è cambiato troppo poco. La cultura aziendale su queste piattaforme deve cambiare, i profitti devono venire dopo la sicurezza."

I rischi per i minori

Non basta uscire dai gruppi, i ragazzi infatti possono essere contattati o aggiunti su nuove chat. Una volta che è stato condiviso il numero è molto difficile uscire dal sistema. Il padre di una delle vittime, per esempio, ha raccontato che sua figlia è stata contattata da uno sconosciuto, anche dopo aver cancellato la chat. "Mi ha detto che l'aveva chiamata un ragazzo che aveva trovato il suo numero sulla chat, per fortuna non ha rivelato il suo nome e cognome e la scuola che frequenta", ha spiegato alla Bbc.