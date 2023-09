La vera notizia sugli iPhone 15 è che in Italia costeranno meno dell’anno scorso Il 12 settembre Apple ha lanciato la sua nuova famiglia di iPhone 15. I modelli sono quattro: due base e due in versione Pro. Il calo dei prezzi può avere diverse motivazioni, a partire dalla flessione del mercato degli smartphone.

A cura di Valerio Berra

Apple non è mai stata nota per i prezzi teneri, soprattutto sugli iPhone. Il primo modello presentato da Steve Jobs nel 2007 costava 599 dollari. Tornando indietro ai modelli di quel periodo anche i cellulari con le caratteristiche più avanzate arrivavano a costare circa la metà di un iPhone. Certo, allora la differenza tra iPhone e la concorrenza era evidente. Negli anni Apple ha sempre alzato i prezzi dei suoi dispositivi, prima superando la soglia psicologica dei 1.000 euro e poi raddoppiando con quella dei 2.000 euro.

Questo trend si è interrotto con l’ultima famiglia di iPhone 15 presentata a Cupertino. Il prezzo di lancio degli iPhone 15 per il mercato italiano è più basso di quello degli iPhone 14. Si parte da una differenza da 50 euro per i modelli base ma si arriva anche a oltre 150 euro per i modelli più avanzati. Una notizia che è utile per chi è abituato a cambiare iPhone ogni anno rivendendo il modello vecchio ma che è interessante anche per una lettura generale del mercato.

Perché i prezzi sono più bassi

Apple non è l’unica Big Tech che ha deciso di fare un passo indietro con i prezzi. Tesla sta puntando ad abbasre il prezzo dei modelli più venduti per puntare a produrre più veicoli. Le motivazioni possono essere parecchie ma bisogna considerare che il mercato degli smartphone non è più quello del 2016, quando si era toccato il picco di 1,47 miliardi di dispositivi venduti in tutto il mondo. I volumi sono ancora importanti, nel 2022 siamo arrivati comunque vicini agli 1,2 miliardi, ma sono comunque in calo.

In questo momento di calo Apple potrebbe puntare a soffiare il posto a Samsung come più grande produttore di smartphone al mondo. Secondo i dati di TrendForce nel secondo quadrimestre del 2023 Apple ha ottenuto una quota di mercato a livello globale del 15,4%, contro il 19,8% di Samsung. Abbassare i prezzi degli iPhone 15 potrebbe essere una strategia per gonfiare i volumi di vendita e strappare il primo posto proprio a Samsung.

APPLE | Il nuovo iPhone 15 Pro

C'è poi un altro tema. I nuovi iPhone 15 non hanno delle novità così dirompenti rispetto agli iPhone 14. Certo, l'hardware è più veloce, il titanio è un ottimo materiale e la porta USB di tipo C era uno standard atteso da tempo. Ma forse nella sua strategia sui prezzi Apple ha tenuto conto anche del fatto che gli utenti più fedeli potrebbero essere meno motivati a comprare questo iPhone rispetto ai modelli precedenti.

La differenza dei prezzi tra iPhone 15 e iPhone 14 in Italia

Qui sotto potete vedere le differenze tra il prezzo di lancio degli iPhone 15 Pro di quest'anno e quello che previsto per iPhone 14 Pro l'anno scorso:

iPhone 15 Pro con memoria da 128 GB: 1.239 euro | Iphone 14 Pro da 128 GB: 1.339 euro

con memoria da 128 GB: | da 128 GB: iPhone 15 Pro con memoria da 256 GB: 1.369 euro | Iphone 14 Pro da 256 GB: 1.469 euro

con memoria da 256 GB: | da 256 GB: iPhone 15 Pro con memoria da 512 GB: 1.619 euro | Iphone 14 Pro da 512 GB: 1.729 euro

con memoria da 512 GB: | da 512 GB: iPhone 15 Pro con memoria da 1 TB: 1.869 euro | Iphone 14 Pro da 1 TB: 1.989 euro

con memoria da 1 TB: | da 1 TB: iPhone 15 Pro Max con memoria da 256GB: 1.489 euro | Iphone 14 Pro Max da 256 GB: 1.619 euro

con memoria da 256GB: | da 256 GB: iPhone 15 Pro Max con memoria da 512 GB: 1.739 euro | Iphone 14 Pro Max da 512 GB: 1.879 euro

con memoria da 512 GB: | da 512 GB: iPhone 15 Pro Max con memoria da 1 TB: 1.989 euro | Iphone 14 Pro da 1 TB: 2.139 euro

Qui invece ci sono le differenze per i modelli base: