La storia di Rocco Meliambro, l’imprenditore italo-canadese che ha acquistato Pornhub Meliambro guida il fondo di private equity Ethical Capital Partners che nelle ultime ore ha ufficializzato la sua acquisizione del gigante del porno MindGeek: “Ora è il momento di far evolvere questo business”.

A cura di Valerio Berra

Sono giorni di trasformazione per MindGeek, l’impero del porno che si nascondo dietro a Pornhub. Il 15 marzo Netflix ha pubblicato MoneyShot, un documentario che la racconta la storia e gli abissi di Pornhub. Oggi MindGeek è stata acquistata da un fondo canadese di private equity Ethical Capital Partners. Al momento i termini dell’operazione non sono ancora stati svelati.

A Ethical Capital Partners è guidata da Rocco Meliambro, imprenditore canadese di origini italiane che nel 2015 aveva acquistato Meta Growth, la più grande azienda di Cannabis in Canada. Anche MindGeek lavorava in Canada, almeno per quanto riguarda il suo head quarter. La sua sede legale infatti è sempre stata in Lussemburgo.

L’impero e i problemi di MindGeek

MindGeek non guida solo Pornhub. Tra i suoi siti ci sono anche YouPorn, SexTube, Tube8 e RedTube. In pratica se state guardando un video porno gratuito trovato in rete, c’è un’ottima possibilità che stiate regalando soldi a MindGeek. L’azienda è nata dall’imprenditore tedesco Fabian Thylmann, attivo nel mondo del tech. Nel 2006 Thylmann ha cominciato ad acquistare portali pornografici di varia natura con la sua Manwin Holding S.a.r.l. Nel 2013 l’imprenditore ha venduto tutto ai manager della sua azienda che da qui hanno fondato MindGeek.

Leggi anche Una ex ministra italiana ha proposto a Elon Musk di diventare la prossima Ceo di Twitter

In Money Shot: The Pornhub story in uno dei passaggi iniziali un ex dipendente spiega che l’azienda non si percepiva come una media company specializzata nella pornografia ma come una tech company che lavora sulla promozione dei suoi contenuti in rete.

Nonostante questo negli ultimi anni MindGeek ha dovuto affrontare parecchi problemi, dovuto soprattutto alla presenza nei suoi portali di video violenti o pubblicati senza il consenso dei suoi protagonisti. Critiche che per un periodo hanno portato anche all'interruzione dei metodi di pagamento da parte dei più importanti circuiti bancari.

La storia di Rocco Meliambro

Al netto del nome, si conosce ben poco delle origini italiane di Rocco Meliambro. Sui profili ufficiali di Ethical Capital Partners si parla di un investitore attivo in diversi settori, dalla tecnologia al mercato immobiliare. Si conosce il suo lavoro nel settore della cannabis che oltre alla fondazione di Meta Growth lo ha portato anche alla partecipazione in Canna Royalty Inc, società poi acquistata di recente da Cresco Labs.

Commentando l’acquisizione di Mindgeek, Meliambro ha spiegato che la scelta di investire su una azienda così controversa non è casuale: “Ethical Capital Partners cerca opportunità di investimento in settori che richiedono una leadership etica basata su principi. La nostra filosofia è radicata nell'identificare società che hanno il potenziale per creare rendimenti interessanti su un buon orizzonte temporale. Riteniamo che l'industria dell'intrattenimento per adulti sia influenzata dall'evoluzione delle opinioni pubbliche e degli approcci normativi e che sia giunto il momento di far evolvere questo business".