La storia di Mr. Incredibile traumatizzato, il meme con il protagonista del film Pixar Ecco come il personaggio della coppia di film Pixar uscita tra il 2004 e il 2018 è diventato protagonista di uno dei meme più diffusi online degli ultimi mesi.

A cura di Lorenzo Longhitano

Uno dei meme che stanno guadagnando più popolarità online negli ultimi mesi ha per protagonista un personaggio Disney parecchio apprezzato ai fan dello studio di animazione Pixar: si tratta di Mr. Incredibile, uno dei protagonisti de Gli Incredibili – coppia di film che tra il 2004 e il 2018 ha visto l'omonima famiglia di supereroi combattere contro il male sfruttando le proprie caratteristiche sovrumane e il legame tra i suoi familiari. Nel meme figura solo il capofamiglia del gruppo, ritratto in posa sorridente e accostato a un altro suo ritratto in bianco e nero, distorto e dai contorni deteteriorati in modo inquietante.

Da Twitter a Reddit

La storia del meme è relativamente recente e nasce con l'opera di un utente di Twitter che ha voluto realizzare una versione di Mr. Incredibile dotata di tratti somatici realistici utilizzando un sistema basato su intelligenza artificiale. Il risultato ha subito una prima diffusione virale con il nome di Mr. Incredible uncanny, o inquietante. Il materiale è stato poi preso a modello per un meme a tema scolastico sulla piattaforma Reddit, dove la variante realistica di Mr. Incredibile è stata resa in bianco e nero e affiancata all'originale con la didascalia: "L'originale degli insegnanti vs le fotocopie che danno a te".

Nasce il Mr. Incredibile traumatizzato

Il bianco e nero dai contrasti accentuati utilizzato nel meme ha acceso una luce angosciante sull'espressione di Mr. Incredibile, tanto che molte persone hanno deciso di riutilizzare il meme per uno scopo diverso: rappresentare due tipologie di situazione apparentemente simili ma profondamente diverse, oppure esprimere due punti di vista diversi dello stesso fenomeno. In entrambi i casi il sottotesto è identico: la variante monocromatica di Mr. Incredibile – definita "traumatizzata" per l'occasione – viene utilizzata per evidenziare una prospettiva o uno scenario terrificante.

Gli utilizzi del meme

Nei mesi l'utilizzo del Mr. Incredibile traumatizzato si è fissato in sotto-formule precise. Una di queste ad esempio prevede un'immagine principale legata a un'opera di finzione, attorno alla quale ruotano le due espressioni: la prima che caratterizza "quelli che non sanno" cosa di terribile succederà ai protagonisti contro la seconda, propria invece di "quelli che sanno" cosa attende i personaggi nel corso della trama. In altri casi viene utilizzata una gamma intermedia di espressioni per rappresentare altrettante situazioni dalla più neutra alla meno desiderabile.