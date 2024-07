La storia di Maria: “Ho trovato le mie foto su un sito porno. Vedo cosa fanno gli utenti, ho paura”

video suggerito

Maria Elisa Calvagna e Gianluca Verri sono due creator attivi da anni su YouTube. Negli ultimi mesi hanno scoperto che esiste un forum dove gli utenti si scambiano fotografie di Maria prese dai social: l'obiettivo è commentarle in modo volgare e usare Photoshop o l'intelligenza artificiale per trasformarle in materiale pornografico.

A cura di Valerio Berra

Maria Elisa Calvagna è una creator, il suo volto compare spesso sul canale YouTube Playerinside. Si occupa di videogiochi insieme al marito, Gianluca Verri. Sui social sono conosciuti come Midna e Raiden. Nell’ultimo video pubblicato da Gianluca però non si parla di un nuovo titolo da giocare sul pc. Si parla di forum porno, di foto rubate e modificate e di un futuro che non lascia buone prospettive.

Il video pubblicato da Gianluca Verri si intitola: “Ho trovato MIA MOGLIE MIDNA su un SITO P0RN0…”. Le O sono trasformate in numeri solo per limare un po’ l’algoritmo di YouTube. Gianluca ha raccontato di aver trovato un forum con un’intera conversazione dedicata alla moglie. Dentro ci sono decine e decine di commenti, dove gli utenti si scambiano foto di Maria prese dai social, la commentano in modo volgare e si lanciano (spiega Gianluca) anche in tentativi di fotoritocco per creare immagini pornografiche partendo dagli scatti reali. Fanpage.it ha verificato l’esistenza del forum.

La reazione di Chiara: “Ci penso due volte quando devo vestirmi”

Solo una precisazione. Gianluca Verri è un creator storico di YouTube. Con il canale PlayerInside pubblica video almeno dal 2008. Chiara si è inserita in una fase successiva. Anche se non sono entrati nella scia di successo di altri youtuber i loro volti sono conosciuti dagli utenti della piattaforma. Nel video Chiara ha spiegato le sue reazioni una volta scoperto del forum: “Mentirei se dicessi che dopo aver scoperto questi siti io mi senta libera di vestirmi come mi pare. Adesso ci penso due volte se devo mettermi qualcosa di un po’ più scollato”.

Non solo: “Mi fa paura, non mi fa sentire al sicuro. Non mi preoccupo tanto per me perché sono una persona sana mentalmente. So che questo non va a distruggere la mia vita in alcun modo. Penso a ragazze più fragili e più giovani. Con l’intelligenza artificiale si possono fare anche danni più gravi”. L'uso dell'intelligenza artificiale per la creazione di questi contenuti è molto diffuso: è successo anche a Taylor Swift.

Il parere dell’avvocato Giuseppe Croari: “È il nuovo marketing del porno”

Giuseppe Croari è un avvocato esperto di diritto dell’informatica e segue diversi creator in italia. Anche lui è intervenuto su questa vicenda, spiegando che si tratta di situazioni sempre più frequenti: “Sono situazioni che vedo spesso. È il novo marketing del porno. Chi fa contenuti espliciti ricerca utenti sui social tradizionali”. Una tendenza che poi porta gli utenti a cercare contenuti porno anche per i creator che non li pubblicano.

Croari spiega anche che ci sono due problemi quando vengono create immagini pornografiche da immagini comuni diffuse sui social: “Le vittime sono due. C’è il protagonista degli scatti ritoccati che vede le sue foto trasformarsi in materiale pornografico ma c’è anche l’utente che pensa di trovare del materiale originale e invece viene truffato, a volte anche pagando per i contenuti”.