La storia dei due Spider-man che si indicano, il meme nato dai cartoni degli anni ’60 Così, dopo quasi mezzo secolo dalla prima messa in onda, un fotogramma della serie a cartoni animati dell’Uomo ragno è diventato un fenomeno globale sui social.

A cura di Lorenzo Longhitano

Pochi meme sono riusciti a invadere il web come quello dei due Spider-man che si indicano a vicenda. L'immagine iconica dell'uomo ragno che indica se stesso spiazzato è finita di fronte agli occhi di milioni di persone a prescindere dalla loro passione per l'eroe Marvel; è stata ripresa all'interno di forum di discussione, social network e piattaforme di messaggistica sotto forma di gif di reazione, ma il materiale che ha dato origine al meme predata di decenni l'avvento di Internet.

La serie a cartoni animati

Com'è possibile intuire dall'immagine che lo caratterizza, il meme di Spider-man che punta il dito contro se stesso ha origini che risalgono a decenni fa, e per la precisione agli anni '60. Il materiale è infatti un fotogramma della serie animata che vedeva per protagonista l'Uomo ragno, e per la precisione proviene da un episodio mandato in onda originariamente nel 1967: nella trama, il secondo Spider-man che appare nella scena è un antagonista che tenta di impersonare l'identità segreta di Peter Parker usurpandone il costume.

La nascita del meme

Rimasta confnfinata tra i ricordi degli appassionati, circa 50 anni dopo l'immagine è riapparsa online sul sito di condivisione Sharenator, all'interno di una collezione di fotogrammi provenienti proprio da quella stessa serie, modificati a scopo di intrattenimento. Tra le immagini pubblicate, quella dei due Spider-man che si indicano è stata quella che ha riscosso più successo, tanto che utenti del sito hanno deciso di riadattarla per i propri scopi su altri siti fino a renderla negli ultimi anni un vero e proprio tormentone.

Il successo globale

A rendere il meme un fenomeno globale su social e piattaforme di condivisione sono stati probabilmente due aspetti: da una parte l'immagine di uno dei supereroi più riconoscibili al mondo, e dall'altra proprio la semplicità d'uso del meme. L'immagine in effetti non è particolarmente versatile ed è stata utilizzata sempre con lo stesso sottotesto — ovvero per sottolineare la somiglianza tra due persone o concetti (a volte ignota agli stessi protagonisti rappresentati).

Il meme del resto può essere rimaneggiato in modo limitato: sia con parole in sovrimpressione che rendono chiaro chi rappresentano i due Spider-man nel contesto del meme, sia con un dialogo inventato che esplica la natura dell'interazione tra i due. Alcune modifiche moltiplicano il numero degli Spider-man presenti, ne modificano i volti con dei fotomontaggi o trasportano i personaggi in altre ambientazioni, ma il significato resta sempre il medesimo.