La sindrome del Tech Neck sta deformando il collo dei giovani: “Radiografie inquietanti e forti mal di schiena” Tra gli effetti collaterali della postura scorretta c’è anche la protuberanza occipitale esterna, delle “corna” scheletriche che stanno crescendo dalla base del cranio di giovani adulti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Curvi, con gli occhi fissi sugli schermi e il collo piegato. Passiamo ore in questa posizione, a lavoro, sui mezzi pubblici, a casa, al ristorante o al pub. La posizione scorretta causa non solo forti dolori alla schiena ma sta anche deformando il collo della Generazione Z, la prima generazione di nativi digitali.

Secondo un nuovo sondaggio condotto dall'azienda tech Alvica Medical, la GenZ sta affrontando un'epidemia di mal di schiena. Circa il 24% delle persone tra i 16 e i 26 anni ha sofferto di dolori alla schiena e al collo negli ultimi 12 mesi. Sono solo il 14% invece i Baby Boomer (età pari o superiore a 59 anni) che hanno avuto problemi alla schiena. Victoria Fransen, co-fondatrice dell'azienda tecnologica Alvica Medical, ha spiegato che è "allarmante vedere così tanti giovani che soffrono di questi disturbi".

I dolori sono causati dal "tech neck", o sindrome della testa in avanti, una condizione dolorosa e sempre più comune dovuta alla postura da pc e smartphone. Curvandosi sui dispositivi per ore ogni giorno il collo a perdere la sua curva naturale e la posizione scorretta innesca uno squilibrio fisiologico nella parte superiore del corpo.

Cos'è il tech neck e perché è pericoloso

I medici hanno già messo in guardia la Gen Z sui rischi del tech neck. E infatti man mano che la postura peggiora i muscoli della parte superiore della schiena si allungano, mentre nella parte anteriore del corpo diventano più deboli e il collo si sposta in avanti. Diversi chiropratici stanno anche pubblicando radiografie allarmanti sui social che mostrano colli deformi di giovani adulti.

"Quando si assume questa postura in avanti, si ha un profondo impatto sulla respirazione, il che influisce sui livelli di ansia perché il sistema nervoso non riesce a funzionare correttamente, non solo, può causare o alimentare anche asma e allergie ", ha spiegato Brian Wallace, chiropratico di Bernardsville, al New York Post. Le donne giovani sono più a rischio perché hanno una minore densità muscolare nella part superiore del corpo.

Stanno spuntando strane corna alla base del cranio

Tra gli effetti collaterali della postura scorretta c'è anche la protuberanza occipitale esterna, delle "corna" scheletriche che stanno crescendo dalla base del cranio di ragazzi e ragazze giovani. Il fenomeno è stato scoperto nel 1885 dallo scienziato francese Paul Broca, la condizione però era talmente rara che non è stata studiata in modo approfondito. Fino a oggi.

David Shahur, ricercatore di biomeccanica e medico presso l'Università della Sunshine Coast nel Queensland, Australia, ha dichiarato alla BBC nel 2019 che "solo nell'ultimo decennio" ha visto molti pazienti con questa deformazione. In uno studio pubblicato sul Journal of Anatomy, Shahur ha ipotizzato che il collo ricurvo sui dispositivi eserciti una pressione sul punto in cui i muscoli del collo incontrano il cranio, "si formano così queste specie di protuberanze, sono come stalattiti e stalagmiti: se nessuno le disturba, continueranno a crescere".