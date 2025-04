La nuova moto di Kawasaki è un robot con quattro zampe robotiche: quando arriva la CORLEO

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Quattro zampe robotiche che si muovono su ogni terreno. Una sella che si adatta al movimento della bestia meccanica. Un motore a idrogeno e ovviamente un comparto elettronico in stile cyberpunk. Kawasaki Heavy Industries Group ha presentato un mezzo che ha bucato la bolla degli appassionati di modo.

Si chiama CORLEO, funziona a idrogeno e la sua uscita sul mercato non è esattamente dietro l’angolo. La CORLEO dovrebbe arrivare, circa, tra 25 anni. Un tempo abbastanza lontano per dubitare che Kawasaki stia pensando davvero di avviare una produzione di massa per questo nuovo modello di veicolo.

Certo, non possiamo negare che sia suggestivo pensare di muoversi con una cavalcatura robotica. Nel video di presentazione sembra che la CORLEO sia dedicata soprattutto all'outdoor ma se fosse commercializzata ufficialmente con buona probabilità la vedremo anche in strada.

Come funziona Kawasaki CORLEO

Il concept dietro a CORLEO è quello di costruire un veicolo in grado di muoversi su qualsiasi tipo di terreno. Nel video di presentazione, ve lo lasciamo qui sotto, si vede la moto muoversi tra le rocce delle montagne, i fiumi e correre nei terreni accidentati delle foreste. Non male i salti. Come un lupo o un grande felino la CORLEO sarà in grado anche di spingersi dal terreno per balzare in aria. Le selle sono pensate per ospitare anche due persone. Dalle immagini diffuse fino a questo momento sembra non sia necessario il casco per guidarla.

Cosa c’è di vero nella Kawasaki CORLEO

Il video dove si vede la CORLEO all’opera è chiaramente stato realizzato con la computer grafica. Il modello della CORLEO è stato aggiunto a una serie di panorami naturali. Al momento dal vivo è stato presentato solo un prototipo in grado di eseguire qualche movimento senza sbilanciarsi troppo. Al momento quindi è solo una buona fonte di meme.

Il video della presentazione di Kawasaki CORLEO