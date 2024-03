La nuova app degli spacciatori: così raccolgono gli ordini e consegnano la droga a domicilio A Roma le forze dell’ordine hanno fermato una ragazza che trasportava 28 grammi di marijuana e 35 di hashish, dopo aver analizzato il suo smartphone hanno scoperto Session, un’applicazione di messaggistica istantanea crittografata end-to-end. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È come ordinare una pizza su Glovo. Apri l'app, selezioni il prodotto, paghi e arriva a domicilio. Puoi scegliere tra marijuana, hashish, cocaina, allucinogeni. La lista è lunga, gli spacciatori descrivono le droghe utilizzando parole in codice, emoji, codici QR e messaggi a scomparsa, e si mettono d'accordo con i clienti usando app di messaggistica criptate. Poi ci sono i rider l'ultimo anello dello spaccio smart. E se grazie ai sistemi end to end è difficile risalire alla mente dell'operazione, intercettare chi porta la droga a domicilio è piuttosto semplice. L'ultimo caso risale a una settimana fa. A Roma le forze dell'ordine hanno fermato una ragazza che trasportava 28 grammi di marijuana e 35 di hashish. Analizzando il suo cellulare hanno ricostruito il traffico di consegne e scoperto un nuova app, Session.

L'app di messaggistica in realtà è nata del 2020, ma nell'ultimo periodo è diventata una risorsa preziosa per i traffici illeciti. E infatti già a marzo 2023, sempre a Roma, le forze dell'ordine hanno fermato un gruppo di spacciatori che usava Session per vendere sostanze stupefacenti. Per anni Telegram è stato un porto sicuro per smerciare sostanze illegali, basta usare parole in codice per accedere ai cataloghi degli spacciatori. Ora, app con Session, vengono sempre più utilizzare perché riescono a garantire meglio l'anonimato e la privacy degli utenti.

Come funziona Session

Session è un'applicazione di messaggistica istantanea crittografata end-to-end, e riesce a tutelare la privacy grazie a una rete decentralizzata sulla base dell'onion routing. È una tecnica per mantenere anonime le comunicazioni, i messaggi vengono incapsulati in "strati", da qui il riferimento alla cipolla, e i dati criptati vengono trasmessi attraverso una serie di nodi chiamati onion router. Il mittente quindi rimane anonimo perché ogni intermediario conosce solo la posizione del nodo immediatamente precedente e di quello immediatamente successivo.

Nella descrizione su Google Play si legge: "L'app Session è un messenger privato che offre privacy, anonimato e sicurezza. Con la crittografia end-to-end, nessun numero di telefono può essere registrato, Session è un messenger che mantiene i tuoi messaggi davvero privati ​​e sicuri. Utilizza una potente rete decentralizzata di server per instradare i tuoi messaggi, rendendo impossibile per chiunque prendere o vendere i tuoi dati. E con i protocolli di routing privato di Session i tuoi messaggi sono completamente anonimi. Nessuno sa mai con chi stai parlando, cosa stai dicendo e nemmeno il tuo indirizzo IP."

Non è la prima volta

La vendita di droga online è stata per anni limitata al dark web, ora grazie ai sistemi di crittografia è possibile usare semplici chat. Il fenomeno è cresciuto durante le pandemia e si è consolidato, creando una rete organizzata di scambi illegali. Sempre più persone hanno deciso di rivolgersi a servizi delivery per vendere ed acquistare droga. E infatti il caso non è isolato.

A marzo 2023 è stata scoperta una chat su Session per la compravendita di sostanze stupefacenti a Ponte Milvio. A ottobre invece l'inchiesta Smart Delivery della procura di Palmi, ha individuato un sistema che gestiva lo spaccio a domicilio di cocaina, marijuana e crack. I carabinieri di Gioia Tauro hanno colpito diversi gruppi criminali che operavano anche a Rosarno, Polistena e in altre regioni.