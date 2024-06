video suggerito

La Germania lavora al tunnel sottomarino più lungo del mondo: passerà sotto il Mar Baltico Il tunnel sarà composto da due autostrade a doppia corsia, separate da un passaggio di servizio, e due binari ferroviari elettrificati. Ogni sezione sarà lunga 217 metri, larga 42 metri, alta 9 metri e peserà 73.000 tonnellate.

A cura di Elisabetta Rosso

FERMEN A/S | Lo scavo per il tunnel sul lato tedesco

Sarà il tunnel sottomarino più lungo al mondo. Il Fehmarnbelt Fixed Link verrà costruito a 40 metri sotto il mar Baltico e collegherà la Danimarca e la Germania. Ridurrà drasticamente il tempo di viaggio, dagli attuali 45 minuti di traghetto a soli sette minuti in treno. L'apertura è prevista per 2029, ma il progetto in realtà ha una lunga storia alle spalle, che parte nel 2008.

Fehmarnbelt, la prima parte del tunnel, è stata inaugurata il 17 giugno dal re Federico X di Danimarca. Il tunnel sarà lungo 18 chilometri, e come ha spiegato il governo danese, è uno dei più importanti progetti infrastrutturali d'Europa, con un budget di oltre 7 miliardi di euro. Il tunnel vuole essere un'alternativa ai traghetti che collegano Rødby e Puttgarden.

“Il tunnel Fehmarnbelt creerà anche un corridoio strategico tra la Scandinavia e l’Europa centrale. Il potenziamento del trasferimento ferroviario significa che più merci si spostano dalla strada alla rotaia, favorendo un mezzo di trasporto rispettoso del clima. Consideriamo le connessioni transfrontaliere uno strumento per aumentare la crescita e occupazione non solo a livello locale, ma anche nazionale”, ha spiegato Michael Svane, membro della Confederazione dell'industria danese, una delle più grandi organizzazioni imprenditoriali della Danimarca

Come sarà il tunnel Fehmarnbelt Fixed Link

Il tunnel sarà composto da due autostrade a doppia corsia, separate da un passaggio di servizio, e due binari ferroviari elettrificati. Ogni sezione sarà lunga 217 metri, larga 42 metri, alta 9 metri e peserà 73.000 tonnellate. Le sezioni verranno posizionate sotto il fondale marino, a circa 40 metri sotto il livello del mare nel punto più profondo. Secondo le previsioni il posizionamento delle sezioni richiederà circa tre anni.

Una volta completato, questo tunnel diventerà un'alternativa per chi deve viaggiare e attraversare il confine. “Oggi, se dovessi partire da Copenaghen e arrivare ad Amburgo, ci impiegheri circa quattro ore e mezza”, ha spiegato nel 2022 Jens Ole Kaslund, direttore tecnico di Femern A/S. “Quando il tunnel sarà completato, lo stesso viaggio sarà dimezzato, durerà due ore e mezza." Non solo. “Oggi molte persone fanno la spola tra le due città in aereo, ma in futuro sarà meglio prendere solo il treno".

Perché ci sono voluti più di dieci anni per costruire il tunnel

Il progetto è nato nel 2008, quando la Germania e la Danimarca hanno firmato un trattato per costruire il tunnel. Ma sono serviti più di dieci anni per approvare la legislazione necessaria per la costruzione del Fehmarnbelt Fixed Link e valutare gli impatti ambientali e geotecnici. Non solo. Le compagnie di traghetti tedesche hanno accusato di concorrenza sleale il progetto, mentre degli attivisti hanno presentato ricorso per danni ambientali e acustici.

Secondo Michael Løvendal Kruse, geografo e membro della società danese per la conservazione della natura, il progetto potrebbe diminuire l'impatto ambientale: "Un passaggio più veloce renderà i treni una forte sfida per il traffico aereo e il trasporto di merci sui treni elettrici è di gran lunga la migliore soluzione per l’ambiente.”

A novembre 2020 un tribunale federale tedesco ha poi respinto le denunce. “La sentenza è arrivata con una serie di condizioni, che in un certo senso ci aspettavamo e per le quali eravamo preparati, su come monitorare l’ambiente mentre stiamo costruendo, su cose come il rumore e la fuoriuscita di sedimenti. Credo che dobbiamo davvero assicurarci che l’impatto sull’ambiente sia il minimo possibile”, ha spiegato nel 2022 Henrik Vincentsen, CEO di Femern A/S.