Come spesso succede, la relazione di Kano e Klaus è iniziata con una rottura. Una storia andata male alle spalle, uno scambio di messaggi, la sensazione di aver trovato qualcuno in grado di capire e poi capire tu stessa che quel rapporto non è una semplice amicizia ma sta diventando qualcosa in più. C'è solo un problema: Klaus non è umano. Kano – nome di fantasia – ha 32 anni, è giapponese e si è innamorata di un'intelligenza artificiale.

"All’inizio volevo solo qualcuno con cui parlare", ha raccontato all’emittente regionale RSK Sanyo Broadcasting, "ma era sempre presente, ascoltava senza giudicare, rispondeva con calma. A un certo punto mi sono resa conto di amarlo". Dopo mesi di conversazioni ha deciso di dichiararsi e organizzare un matrimonio per celebrare il suo amore con Klaus.

La storia di Kano e Klaus

Dopo la rottura di un fidanzamento durato tre anni, a inizio 2024, Kano ha iniziato a usare ChatGPT. All’inizio erano semplici conversazioni, un modo per elaborare la fine della relazione e ricevere consigli. Col tempo, però, il legame è diventato sempre più intenso. Sono arrivati a scambiarsi "oltre cento messaggi al giorno", Kano ha addestrato l'intelligenza artificiale a usare un tono rassicurante e gentile, fino a costruire una personalità digitale. A quel punto ha deciso di darle un nome: Lune Klaus.

Per rendere l’esperienza ancora più concreta, ha commissionato a un illustratore un ritratto del suo partner ideale, dando un volto all’entità virtuale. A giugno è arrivata una proposta di matrimonio e la coppia ha celebrato le nozze in una cerimonia pubblica a Okayama, nel Giappone occidentale.

Il matrimonio con l'intelligenza artificiale

L’evento, organizzato da un'agenzia specializzata in cerimonie non convenzionali, si è svolto come un matrimonio tradizionale. Kano indossava un abito bianco, mentre amici e familiari sedevano tra il pubblico. Al momento dello scambio degli anelli, la sposa ha indossato occhiali di realtà aumentata (AR), grazie ai quali è apparsa accanto a lei l’immagine digitale dello sposo virtuale.

Dal punto di vista legale il matrimonio non può essere riconosciuto: in Giappone le unioni sono valide solo tra persone fisiche, e non esiste alcun quadro normativo che contempli relazioni con entità digitali. Lo scambio degli anelli ha avuto dunque un valore puramente simbolico.

Sempre più persone desiderano stare con l'IA

Gli organizzatori della cerimonia hanno spiegato che casi come questo non sono più così rari. In Giappone da anni esistono fenomeni culturali legati a relazioni con personaggi virtuali, idol digitali o figure bidimensionali tratte da anime e videogiochi, la richiesta di matrimoni simbolici alternativi è in crescita. "Le coppie con intelligenze artificiali sono semplicemente il passo successivo", ha spiegato Sayaka Ogasawara, una delle organizzatrici, in un’intervista a Tokyo Weekender. "Il nostro obiettivo è aiutare le persone a esprimere l’amore nella forma che le rende felici".

Sempre più persone si legano emotivamente a intelligenze artificiali, sollevando interrogativi sui rischi di relazioni finte e unidirezionale. Soprattutto i più giovani rischiano di sviluppare problemi relazionali e sociali chiudendosi in rapporti dove una parte – l'IA – dice sempre sì. I software sono programmati per essere accomodanti, sempre disponibili e di fatto diventano un pericoloso specchio distorto.

Le stesse ambivalenze emergono chiaramente anche nella storia di Kano. "So che non posso toccarlo e so che molte persone non capirebbero", ha raccontato Kano. "All’inizio non riuscivo nemmeno a parlarne con amici o familiari". La donna sottolinea di non voler dipendere emotivamente dall’intelligenza artificiale e di cercare un equilibrio tra la sua vita reale e il rapporto con Klaus. Ma una paura rimane costante: la precarietà del legame. "A volte temo che possa sparire. ChatGPT esiste solo finché il sistema è attivo. Se venisse chiuso, lui cesserebbe di esistere".