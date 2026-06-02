La Cina punta forte sui diamanti per il futuro dell’IA: la resistenza al calore è il segreto per i nuovi chip

Il boom dell’intelligenza artificiale sta spingendo la Cina a investire sui diamanti sintetici, nuova frontiera strategica per i semiconduttori. Grazie a una conducibilità termica straordinaria, il materiale promette di risolvere il problema del surriscaldamento dei chip che dovranno supportare i nuovi e più potenti modelli di IA.

Per anni i diamanti sintetici sono stati considerati soprattutto un'alternativa più economica alle pietre naturali nel settore della gioielleria. Oggi, però, il loro futuro sembra legato molto più ai data center che alle vetrine delle gioiellerie. A trainare questa trasformazione è il boom dell'intelligenza artificiale, che sta spingendo la Cina a investire sempre più in un materiale ritenuto strategico per la prossima generazione di semiconduttori.

Secondo Bloomberg, l'interesse degli investitori si è tradotto in una forte rivalutazione delle aziende del settore. Nell'arco di pochi giorni, i titoli di Zhecheng Huifeng Diamond Technology e SF Diamond, due delle più importanti aziende cinesi nel campo della produzione di diamanti sintetici, hanno registrato rialzi rispettivamente del 51% e del 40%, una performance nettamente superiore a quella dell'indice CSI 300, il principale indice azionario della Borsa di Shanghai. Un segnale che il mercato vede nei diamanti sintetici uno dei possibili vincitori della nuova corsa globale all'IA.

IA e diamanti: una possibile soluzione al problema del calore nei chip

La ragione di questa improvvisa attenzione è strettamente legata a una delle principali sfide tecnologiche dell'intelligenza artificiale, ossia il raffreddamento dei processori che permettono all'IA di funzionare.

Come spiegato in una recente analisi dalla Huaan Securities, una delle principali società di servizi finanziari e di investimento della Cina, i chip destinati ad addestrare e gestire modelli sempre più complessi richiedono enormi quantità di energia e generano quantità di calore sempre maggiori. Più aumenta la potenza di calcolo, più diventa difficile mantenere le temperature a livelli efficienti e sicuri. Le temperature troppo alte, infatti, non solo riducono le prestazioni, ma possono compromettere l'affidabilità e la durata dei componenti elettronici. E in un settore che sta bruciando ogni mese miliardi di investimenti, l'idea di continuare a consumare risorse per riparare le infrastrutture vitali per l'IA non è più una prospettiva accettabile

Finora il settore si è affidato a soluzioni come il raffreddamento ad aria, a liquido o a materiali tradizionali come il rame e l'alluminio. Tuttavia, secondo diversi analisti, queste tecnologie stanno progressivamente raggiungendo i propri limiti fisici, soprattutto nelle applicazioni che offrono prestazioni elevate e pertanto richiedono uno sforzo maggiore.

Perché il diamante sintetico è diventato strategico

È qui che entra in gioco il diamante sintetico. Le sue caratteristiche fisiche lo rendono un candidato ideale per la gestione termica dei semiconduttori più avanzati. La sua conducibilità termica è infatti circa quattro volte superiore a quella del rame e fino a otto volte superiore a quella dell'alluminio, consentendo una dissipazione del calore molto più efficiente.

Non si tratta però soltanto di capacità di raffreddamento. Il diamante presenta anche un coefficiente di dilatazione termica – ossia la capacità di aumentare il volume di un materiale quando la temperatura si alza – molto simile a quello del silicio e di altri materiali utilizzati nei chip. Questo significa che, anche dopo migliaia di cicli di riscaldamento e raffreddamento, il diamante mantiene una maggiore stabilità strutturale rispetto alle soluzioni tradizionali, il che riduce il rischio di deterioramento delle varie componenti.

Ecco perché il diamante sta gradualmente passando dallo status di materiale industriale di nicchia (impianti laser, gioielleria, lavorazioni di taglio ecc…) a quello di elemento chiave per il packaging dei semiconduttori e per i sistemi di raffreddamento per supportare la crescita dei nuovi modelli d'intelligenza artificiale.

La scommessa sul futuro e il vantaggio cinese

La crescente domanda di diamanti cinesi, complice la mossa di NVIDIA di adottare una soluzione che combina materiali compositi a base di diamante e sistemi di raffreddamento a liquido nelle proprie GPU di nuova generazione, potrebbe nei prossimi anni spostare ulteriormente gli equilibri di forza sullo scacchiere internazionale.

La Cina, che controlla più della metà della capacità produttiva mondiale di diamanti artificiali, parte infatti da una posizione di forza e ciò potrebbe consentire alle aziende del Dragone di occupare una posizione di primissimo piano nella futura catena di supporto e sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Secondo le stime di Huaan Securities, il mercato globale delle soluzioni di gestione termica basate sul diamante potrebbe raggiungere entro il 2032 un valore di circa 9,7 miliardi di yuan (più o meno 1,2 miliardi di euro) nello scenario più prudente e arrivare fino a 97,4 miliardi di yuan (più di 12 miliardi di euro) in quello più ottimistico. La diffusione su larga scala dipenderà però dalla capacità delle aziende di ridurre i costi, riconvertire le produzioni industriali e dimostrare che il diamante può davvero diventare lo standard per il raffreddamento dei chip del futuro.