La Cina ha presentato il treno ad alta velocità più veloce del mondo Il nuovo CR450 è testato per una velocità massima di 450 km/h, un limite che nelle tratte commerciali dovrebbe abbassarsi a 400 km/h. In Italia nel 2025 dovrebbe arrivare il Frecciarossa 1000, in grado di arrivare nelle tratte commerciali a 300 km/h.

A cura di Valerio Berra

Il nome del treno al momento è CR450. Secondo il China State Railway Group questo prototipo è in grado di arrivare a una velocità di 450 km/h, anche se nei viaggi commerciali dovrà viaggiare a una velocità massima leggermente ritoccata: 400 km/h. In termini di tratta vuol dire Pechino – Shanghai in poco più di 150 minuti, due ore e mezza. Molto più veloce del più famoso Shinkansen, gli ultimi modelli del treno giapponese arrivano infatti a 320 km/h.

La notizia è stata diffusa dalle agenzie stampa cinesi, e il treno CR450 non è ancora operativo. Entrambi motivi per cui possiamo prendere la notizia con qualche dovuta pinza. Anche se magari le velocità non saranno esattamente quelle annunciate, dal punto di vista tecnologico il salto di qualità è interessante. Al momento non è ancora chiaro quando il treno entrerà effettivamente in servizio.

Il treno più veloce al momento in servizio in Cina si chiama CR400 ed è in grado di arrivare nelle tratte commerciali a un massimo di 350 km/h. Il passaggio a una velocità maggiore è stato reso possibile da una minore peso, circa il 10% in meno, una gestione più efficiente dell’energia necessario per muoverlo e una aerodinamicità più accurata. Il muso del treno è allungato come un proiettile.

Il Frecciarossa 1000, il treno più veloce delle Ferrovie dello Stato

Stando a FS News, il portale di divulgazione delle Ferrovie dello Stato Italiane, nel 2025 dovrebbe entrare in servizio il nuovo Freciarossa 1000. Rispetto ai bolidi cinese è qualche passo più indietro. La velocità massima è di 360 km/h, quella certificata di 300 km/h e uò essere raggiunta in 4 minuti. Ha in tutto 16 motori che sono distribuiti su 8 carrozze. Se tutto va bene dovrebbe arrivare nel 2025.